27 gen 2021 10:11

CAMBIANDO L'ORDINE DEI PEONES, IL RISULTATO NON CAMBIA - NASCE AL SENATO IL GRUPPO "EUROPEISTI - MAIE - CENTRO DEMOCRATICO", CON L'OBIETTIVO DI ESSERE STAMPELLA DECISIVA DEL CONTE-TER - MA I NUMERI NON CAMBIANO: SONO PRATICAMENTE GLI STESSI CHE HANNO GIA' VOTATO LA FIDUCIA. ANZI, HANNO DOVUTO IMBARCARE LA SENATRICE PD TATJANA ROJC - IACOBONI: "SANDRA LONARDO, MOGLIE DI MASTELLA, SI È RIFIUTATA DI ENTRARE NEL GRUPPO, NON RITENENDOLO DOTATO DI ALCUNA PROSPETTIVA"