CAMPO MINATO PER LA MAGGIORANZA – LA PROTESTA DEI TRATTORI È L’ENNESIMA OCCASIONE PER UNO SCAZZO TRA SALVINI E MELONI. TOMMASO FOTI, CAPOGRUPPO FDI ALLA CAMERA, SI SCAGLIA CONTRO LA LEGA, CHE CHIEDE “UN PASSO IN PIÙ” PER GLI AGRICOLTORI: “LA LEGGE DI BILANCIO L’HANNO VOTATA TUTTI. BISOGNEREBBE CHIEDERE LA MINISTRO GIORGETTI. LA REALTÀ È CHE C’È POCO SPAZIO PER AGIRE. IL VERO PROBLEMA NON È L’ESENZIONE IRPEF MA LE POLITICHE UE”

Estratto dell’articolo di Alessandro Di Matteo per “la Stampa”

Bisognerebbe chiedere a Giancarlo Giorgetti se è possibile quel «passo in più» che chiede la Lega. Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera, ci tiene a ricordare che «la legge di bilancio l'hanno votata tutti i partiti della maggioranza» e ritiene sbagliato leggere le proteste degli agricoltori come una conseguenza delle scelte del governo, perché il problema sono «le "eco-follie" di Bruxelles» e non è un caso, sottolinea, che le proteste siano iniziate prima all'estero La Lega rilancia, Salvini chiede di fare un «passo in più» per gli agricoltori. È possibile?

«Bisognerebbe chiederlo al ministro Giorgetti! Qui il problema è semplicemente aiutare chi ha più bisogno. E sicuramente chi ha un reddito fino a 10 mila euro merita di avere un'esenzione, che nessuno peraltro aveva caldeggiato quando è stata approvata la legge di bilancio…».

Vuol dire che non si era lamentato nemmeno Salvini dell'eliminazione delle esenzioni Irpef per gli agricoltori? Però vale anche per voi, perché avete approvato quelle norme 40 giorni fa per poi cambiarle ora?

«La legge di bilancio l'hanno votata tutti i partiti della maggioranza. La realtà è che nella manovra c'è poco spazio per agire, anche per i tempi con cui viene esaminata. […] il punto è che chiunque vada a parlare con gli agricoltori sa che non è l'esenzione il primo dei loro problemi. Certo, è un aiuto. Ma è strano che non si comprenda che la protesta è nei confronti delle norme Ue».

Quindi niente estensione dell'esenzione Irpef?

«Se si trova una copertura lo si faccia pure, ma non è quello che risolve i problemi, che sono altri. Il problema è ridare redditività all'impresa agricola, colmare lo squilibrio tra costo di produzione e vendita a consumatore finale».

Insomma, sbaglia la Lega a prendersela col governo, il problema è a Bruxelles?

«Lo dimostra il fatto che le prime sollevazioni si sono avute in Francia, Germania, Belgio, Olanda e solo dopo anche in Italia. Pensare che tutto questo abbia a che fare con un provvedimento come l'esenzione dell'Irpef agricola mi sembra un "fuor d'opera".

In realtà la protesta degli agricoltori è chiara: la verità è che in Europa un fronte ambientalista e "anti-impresa" ha continuato a vedere nell'agricoltura un nemico più che un alleato. Non spostiamo il tema dell'agricoltura, che è causato dalle "eco-follie" di Bruxelles, facendolo diventare un problema nazionale».

Meloni infatti dice che il governo difende i coltivatori dall'Ue. Non è un modo per scaricare le responsabilità?

«Chiunque abbia parlato con qualche agricoltore sa che le politiche Ue sono un problema. […]. Inutile far finta di non rendersi conto che la narrazione del commissario Timmermans oggi trova la rivolta da parte di tutti coloro che praticano l'agricoltura. La Pac (la politica agricola comunitaria, ndr) aveva la finalità di aiutare agricoltori sui costi di produzione per fare arrivare ai consumatori prodotti a prezzo accettabile. Oggi è il contrario, gli agricoltori vendono a poco e i consumatori comprano a prezzi alti. È una maionese impazzita su cui è meglio fare una riflessione globale».

