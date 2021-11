16 nov 2021 20:03

CANNONATE SU PROFUMO - LA NOTIZIA DELL’INTERESSAMENTO DI TEDESCHI E FRANCESI A OTO MELARA E WASS HA MANDATO SU TUTTE LE FURIE L’ACQUIRENTE IN PECTORE, FINCANTIERI. COME MAI I DATI DI VENDITA DI DUE AZIENDE STRATEGICHE (MISSILI E CANNONI) SONO FINITI SULLE SCRIVANIE DI AZIENDE STRANIERE? GLI "ADDETTI AI LIVORI" GUARDANO A ROTHSCHILD ITALIA, DI DAFFINA- SCARONI - CHISSÀ CHE QUALCUNO, AL VERTICE DI LEONARDO, NON ABBIA "ATTIVATO" ROTHSCHILD PER STUZZICARE NUOVI POTENZIALI COMPRATORI. CON UN SEMPLICE OBIETTIVO: FAR LIEVITARE IL PREZZO…