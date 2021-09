DAGO: UN PAESE SOTTO “DELIRIO SANITARIO” - BERCIANO: “IL GREEN PASS È UN ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA”. E NON SI TRATTA SOLO DI NO-VAX DA BAR SPORT AL QUINTO SPRITZ. NO, TALI FREGNACCE SI LEVANO ANCHE DA FILOSOFI ACCLARATI (CACCIARI, AGAMBEN, VATTIMO). COSA ABBIA FATTO DI MALE A LOR SIGNORI LA SCIENZA MEDICA, NON RIUSCIAMO A IMMAGINARLO. ANZI, ECCOLI METTERSI IN FILA A FAR INCETTA DI BETABLOCCANTI PER NON FINIRE FULMINATI DA UN ICTUS; OPPURE METTERSI IN TASCA UNA CAPSULA BLU DI VIAGRA. ESSÌ, IL SOLE DELL’AVVENIRE, ANZICHÉ DALLE RIVOLUZIONI, È ARRIVATO DALLA SCIENZA MEDICA. L'UMANITÀ È CAMBIATA NON PERCHÉ KARL MARX ABBIA SCRITTO IL ‘’MANIFESTO’’ MA PERCHÉ HANNO INVENTATO LA PILLOLA ANTICONCEZIONALE, FORNENDO UNA FORTISSIMA IDENTITÀ SOCIOPOLITICA ALLE DONNE (PIÙ DEL FEMMINISMO)