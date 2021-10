COME MAI VIRGINIA RAGGI IERI IN CONFERENZA STAMPA SPRIZZAVA LIVORE DA TUTTI I PORI? PER LA SCONFITTA, CERTO - MA A PORTARLA SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI CI HA PENSATO CONTE: DOVEVA ESSERE ACCANTO A LEI, A CONDIVIDERE IL FARDELLO DELLA SCONFITTA - INVECE E' CORSO A NAPOLI PER NON LASCIARE A DI MAIO, FICO E DE LUCA IL POSTO ACCANTO AL VINCENTE GAETANO MANFREDI - L'AVVOCATO DI PADRE PIO SBERTUCCIATO DALLA CANDIDATA M5S A TORINO, VALENTINA SGANGA: "CONTE? LA FACCIA SI METTE ANCHE DOVE SI PERDE…" - VIDEO