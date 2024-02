CHE CI FA TUCKER CARLSON A MOSCA? – IL POPOLARE CONDUTTORE TELEVISIVO AMERICANO, EX ANCHORMAN DI “FOX NEWS”, È STATO AVVISTATO NELLA CAPITALE RUSSA – UN CANALE TELEGRAM HA PUBBLICATO DUE FOTO: NELLA PRIMA, CARLSON È ALL’AEROPORTO, NELLA SECONDA AL TEATRO BOLSHOI DURANTE UN BALLETTO. IL GIORNALISTA, IPER-TRUMPIANO, SAREBBE IN CITTÀ PER INCONTRARE PUTIN: SAREBBE LA PRIMA INTERVISTA DI “MAD VLAD” A UN MEDIA OCCIDENTALE DALL’INVASIONE DELL’UCRAINA…

CARLSON, EX FOX, SPUNTA A MOSCA: INTERVISTERÀ LO ZAR PUTIN?

TUCKER CARLSON A MOSCA

Estratto dal “Corriere della Sera”

Il conduttore televisivo Tucker Carlson [...] sarebbe stato avvistato a Mosca: un canale Telegram ha pubblicato due foto in cui [...] è ritratto prima all’aeroporto della capitale russa, poi al teatro Bolshoi, dove avrebbe assistito a un balletto.

La voce che si rincorre è che il giornalista [...] sarebbe in città per intervistare Vladimir Putin. Il presidente russo non ha mai concesso interviste a un giornalista occidentale dopo l’invasione dell’Ucraina. Carlson ora trasmette le sue interviste su X (ex Twitter), dopo essere stato licenziato lo scorso aprile per via di una causa per diffamazione che è costata a Fox 787 milioni di dollari.

