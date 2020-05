2 mag 2020 09:05

CHE IL LAVORO “SMART” NON DIVENTI SFRUTTAMENTO - IL SEGRETARIO DELLA CGIL, LANDINI: “E’ NECESSARIO ADATTARE LA CONTRATTAZIONE AI NUOVI MODI DI LAVORARE, A CASA O IN AZIENDA. SERVONO REGOLE, SI DOVRANNO CONTRATTARE I TEMPI E LE PAUSE. SE, AD ESEMPIO, IL LAVORO NOTTURNO È PAGATO IN MODO PARTICOLARE IN AZIENDA PERCHÉ NON DOVREBBE ESSERLO A CASA?”