CHE SUSPENSE: ENRICO LETTA ANNUNCERÀ SE ACCETTA O MENO DI DIVENTARE SEGRETARIO DEL PD ALLE 12.30 CON UN MESSAGGIO SU TWITTER. E INTANTO POSTA UNA FOTO DAL GHETTO DI ROMA: “STAMANI. PRIMA DI DECIDERE, RICORDANDO LE PAROLE DI LILIANA SEGRE: ‘NON SIATE INDIFFERENTI’”

Stamani. Prima di decidere. Al Ghetto di Roma, ricordando le parole di Liliana #Segre “non siate indifferenti”. pic.twitter.com/SIODMBGkx8 — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 12, 2021

Pd: Letta scioglie riserva con messaggio twitter alle 12,30

(AGI) - Roma, 12 mar. - Enrico Letta annuncera' le sue intenzioni, dopo il moltiplicarsi di inviti a candidarsi alla segreteria del Pd, con un messaggio su twitter alle 12,30. Nel messaggio sarannospiegate anche le motivazioni della sua scelta.

ENRICO LETTA SEGRETARIO DEL PD BY MAURO BIANI enrico letta torna a roma 1 FRANCESCHINI ENRICO LETTA 4 ROBERTO GUALTIERI ENRICO LETTA LETTA IT BE - BUCCHI ENRICO LETTA SEGRETARIO DEL PD BY ROLLI - IL SECOLO XIX ENRICO LETTA SEGRETARIO DEL PD BY STAINO nicola zingaretti enrico letta enrico letta torna a roma MATTEO RENZI ENRICO LETTA MEME