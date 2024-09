CHI L'AVREBBE MAI DETTO: QUELLO CHE SU FACEBOOK DICE DI GUADAGNARE “SOMME MOSTRUOSE” CON IL TRADING NON È IL VERO GIORGETTI – SU INTERNET CIRCOLANO VIDEO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA CHE INVITA A FARE INVESTIMENTI RISCHIOSI. SONO ALMENO 35 I PROFILI FALSI CON IL VOLTO DEL DON ABBONDIO DELLA LEGA SUI SOCIAL – È STATO LO STESSO GIORGETTI A SCHERZARCI SU, CON UNA SIGNORA CHE GLI CHIEDEVA PERCHÉ NON RISPONDESSE ONLINE: “NON SO COME FACCIA A PARLARE CON ME, NON HO FACEBOOK”

FALSO VIDEO DI GIANCARLO GIORGETTI SUI SOCIAL

(Adnkronos) - Tra il Psb e la futura legge di bilancio, il Mef è anche alle prese con il fenomeno dei profili falsi del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, protagonista ieri di un siparietto a un evento organizzato dalla Popolare di Sondrio, con un'imprenditrice che lo ha 'accusato' di non rispondere mai su Facebook.

Peccato, però, che il ministro Giorgetti un profilo su quel social non lo abbia. Come fanno sapere all'Adnkronos dal ministero, è dalla fine del 2023 "che i profili falsi si sono moltiplicati". Ed essendo il dicastero dei conti, non mancano di certo i conteggi fatti su questo fenomeno: su Facebook sono stati individuati ben 35 profili falsi, con tanto di due video generati dall'intelligenza artificiale con il ministro che invita a fare investimenti.

giancarlo giorgetti.

Su Linkedin sono stati scoperti invece 3 profili, mentre sul social X ne è risultato uno solo, stesso numero che emerge da Telegram. Nel corso del 2024, spiegano ancora dal Mef, "abbiamo fatto altre tre denunce" e, comunque, "i profili falsi sono sempre stati fatti chiudere".

Andrea Persili per www.adnkronos.com

FINTO PROFILO FINTO DI GIANCARLO GIORGETTI

Chi si spaccia per Giancarlo Giorgetti su Facebook? È la domanda curiosa che serpeggia alla Banca Popolare di Sondrio, dove il ministro dell'Economia ha appena concluso il suo intervento: ha parlato di banche e di come non siano algoritmi ma debbano continuare a finanziare chi rischia e produce.

È il momento del confronto, la Sondrio produttiva è lì che ascolta e può commentare. Giorgetti conosce bene il territorio: ha appena finito di lodare l'operosità della Valtellina, che ha saputo sviluppare “una notevole intelligenza prima contadina, poi artigianale, ma anche professionale, creditizia, industriale, ben prima dell'intelligenza artificiale”.

giancarlo giorgetti - assemblea abi

A un certo punto, un'imprenditrice prende coraggio e punta il dito contro burocrazia e iper regolamentazione. Le parole curiose : “Ministro, io le scrivo sempre su Facebook…”. Giorgetti, divertito, risponde: “Signora, non so come faccia a parlare con me, io non ho Facebook!”.

Silenzio. Risate trattenute. Il ministro svela l'arcano: “È pieno di miei profili falsi. Usano la mia immagine, la mia voce con l'intelligenza artificiale per pubblicizzare prodotti finanziari assurdi. Molti amici mi scrivono: 'Ma cosa ti sei messo a fare?'”. Il pubblico ride, lui scherza. “Partono le denunce, ma non so, andranno in Wisconsin o chissà dove. Però, non producono alcun risultato”.

MEME SUL VIDEO DI GIORGIA MELONI CON GIANCARLO GIORGETTI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Giorgetti va avanti, risponde nel merito, poi prima di concludere si rivolge ancora all'imprenditrice scherzando: “Comunque poi le spiego come parlare con me senza usare quei profili su Facebook. Non so cosa le rispondono quelli lì… non vorrei che le avessero detto qualcosa di strano”. Le risate aumentano, l'imprenditrice dice che non rispondono: “Ah, non rispondono? Beh, questa è già una fortuna!”, dice Giorgetti divertito.

Il falso servizio sul ministro Giorgetti che guadagna «somme mostruose» grazie a un’app di Elon Musk

Estratto da https://facta.news/- 29 aprile 2024

Il 25 aprile 2024 è stato pubblicato su Facebook il video di un presunto servizio televisivo in cui la giornalista e conduttrice del TG La7 Ninfa Colasanto avrebbe annunciato che «Giancarlo Giorgetti guadagna in segreto somme mostruose» grazie a una presunta applicazione di Elon Musk «che effettua transazioni sul mercato azionario con un tasso di successo del 95%».

giancarlo giorgetti alla camera

Successivamente, nel filmato compare una presunta testimonianza di Giancarlo Giorgetti, in cui il ministro dell’Economia e delle Finanze confermerebbe «le possibilità offerte da questa piattaforma di investimento», ringraziando «Elon Musk per aver scelto il nostro Paese come primo Paese nel quale l’app comincerà a produrre guadagni».

Si tratta di un video generato con intelligenza artificiale, che veicola una notizia falsa.

Sul sito ufficiale del TG LA7 non è presente il presunto servizio pubblicato su Facebook. Inoltre, lo strano movimento labiale della giornalista Ninfa Colasanto sembra suggerire che il video sia stato alterato digitalmente.

giorgia meloni e giancarlo giorgetti 9

Anche il filmato di Giancarlo Giorgetti è stato modificato con un programma di intelligenza artificiale. Come nel caso di Ninfa Colasanto, anche il movimento labiale di Giancarlo Giorgetti nel video pubblicato su Facebook non è naturale. Il filmato originale – pubblicato da diverse testate giornalistiche il 9 aprile 2024 – mostra in realtà la conferenza stampa del ministro sul Documento di economia e finanza (DEF) – il principale documento con cui il governo programma la politica economica e di bilancio – approvato quello stesso giorno dal consiglio dei ministri. In nessun momento del video reale Giorgetti fa riferimento a una piattaforma di investimento lanciata da Musk.

Non esistono infine notizie ufficiali riguardo un’app creata da Elon Musk per investire e guadagnare facilmente, o notizie secondo cui il ministro Giorgetti avrebbe dichiarato di averla utilizzata. Questo filmato rientra in un filone della disinformazione che sfrutta i volti di politici e personaggi pubblici per diffondere truffe finanziarie.