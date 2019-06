6 giu 2019 11:40

A CHI L'INCIUCIO PD-M5S? HANOI! ENRICHETTO LETTA IN VIETNAM CON CONTE, WALTER-EGO IN CAMPIDOGLIO CON LA RAGGI: INIZIA LA MANOVRA DI AVVICINAMENTO DEL PD ZINGARETTIANO AI CINQUE STELLE? PER PROMUOVERE IL SUO LIBRO, WALTERLOO VA A BACIARE LA PANTOFOLA DELLA SINDACA, CHE IN QUESTI ANNI NON HA PERSO OCCASIONE PER SPARARE A ZERO CONTRO LA SUA GESTIONE DEL CAMPIDOGLIO...