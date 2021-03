CHI PIAZZA DONNE, FA UN BEL DANNO - LETTA VUOLE DUE DONNE A GUIDARE I GRUPPI DEL PD IN PARLAMENTO, MA QUANDO HA DATO POSTI DI RESPONSABILITÀ ALLE QUOTE ROSA NON È ANDATA BENISSIMO - DELLE SETTE MINISTRE DEL GOVERNO LETTA SOLO DUE SONO RIMASTE IN POLITICA - LA KYENGE È SPARITA DAI RADAR, JOSEFA IDEM SI DIMISE PER L'ICI NON PAGATA - MARIA CHIARA CARROZZA NON FU RICANDIDATA E NUNZIARELLA DE GIROLAMO, DOPO LA BATOSTA ELETTORALE, SI E' DATA ALLA TV (CON SCARSA FORTUNA)

LE DONNE DEL GOVERNO LETTA CON IL PREMIER E GIORGIO NAPOLITANO

DAGONOTA

Letta vuole due donne alla guida dei gruppi parlamentari del Pd. Ma a guardare la fine che hanno fatto le ministre del suo governo, verrebbe da dire a Enrichetto di lasciar perdere l'idiozia politicamente corretta delle quote rosa.

Enrico Letta e il ministro per l Integrazione Cecile Kyenge article

Le "sue" magnifiche sette erano Emma Bonino, Annamaria Cancellieri, Maria Chiara Carrozza, Nunzia De Girolamo, Josefa Idem, Cecile Kyenge e Beatrice Lorenzin. Di loro, solo Emma Bonino e Beatrice Lorenzin sono rimaste in politica (e in Parlamento). Anzi, Emma Bonino ha da poco dato l'addio a +Europa, dopo essere finita nel mirino degli altri radicali liberi. Le altre sono state o travolte dagli scandali o dagli elettori.

josefa idem medaglie

La campionessa olimpica Idem fu impallinata due mesi dopo il giuramento per la famosa questione dell’ ICI non pagata: prima escluse le dimissioni e poi fu praticamente costretta a rassegnarle il 24 giugno del 2013 (l’esecutivo si era insediato il 28 aprile)

MARIA CHIARA CARROZZA

Di Maria Chiara Carrozza si sono perse le tracce: aveva lasciato la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per la Camera dei Deputati ma, dopo la non esaltante esperienza da ministro dell’Istruzione, non fu nemmeno ricandidata nel 2018.

Cecile Kyenge avrebbe invece tanto voluto continuare la sua esperienza in politica, solo che gli elettori non erano d’accordo. Dopo una prima elezione all’europarlamento nel 2014, si ricandida alle elezioni europee nel 2019 nella circoscrizione Nord-Est ma si piazza ottava e non viene rieletta. L’unica vittoria che ottiene è quella in Tribunale contro Calderoli, che l’aveva apostrofata “Orango” ed è stato condannato a 18 mesi (ma lui è ancora in Senato).

ciao maschio nunzia de girolamo 4

Infine, che dire di Nunziarella De Girolamo? Dopo le dimissioni per lo scandalo della ASL di Benevento e la sconfitta alle elezioni del 2018, la moglie di Boccia ha deciso di smettere i panni della politica per indossare quelli da showgirl: prima come “inviata” di Giletti, poi come concorrente di “Ballando con le Stelle” e infine con un programma tutto suo in Rai, dal titolo a suo modo evocativo, anche per il neo segretario del Partito Democratico: “Ciao maschio!”.

ANNAMARIA CANCELLIERI resize

