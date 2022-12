CHI SARA’ IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ALLE REGIONALI DEL LAZIO? CARROCCIO E FORZA ITALIA ATTENDONO SEGNALI CONCRETI DAL PARTITO DI GIORGIA MELONI CHE DEVE INDICARE IL NOME – IN PISTA NICOLA PROCACCINI, EUROPARLAMENTARE ED EX PRIMO CITTADINO DI TERRACINA, E CHIARA COLOSIMO, EX CONSIGLIERA REGIONALE. MA IL FAVORITO È PAOLO TRANCASSINI, DEPUTATO REATINO E COORDINATORE REGIONALE DI FRATELLI D'ITALIA…

(Adnkronos) - Il centrodestra prova a superare lo stallo in cui versa da settimane sul candidato alla guida delle Regione Lazio, in vista delle elezioni fissate oggi da Cdm il 12 e 13 febbraio prossimi. Fonti leghiste sperano che in questo week end Fratelli d'Italia possa comunicare agli alleati il suo nome per il dopo Zingaretti e arrivare a ufficializzare il governatore la prossima settimana.

La trattativa, raccontano, si sarebbe sbloccata in questi giorni: Carroccio e Forza Italia attendono segnali concreti dal partito di Giorgia Meloni, cui spetta indicare un nome per aprire il confronto interno alla coalizione: in corso, a quanto si apprende, sarebbe sempre aperta una partita a tre per un profilo politico e non civico: i papabili sarebbero Nicola Procaccini, europarlamentare ed ex primo cittadino di Terracina; Paolo TRANCASSINI, deputato reatino e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che viene dato per favorito, e Chiara Colosimo, fedelissima di Giorgia, già consigliera regionale nell'epoca Zingaretti.

Allo stato, non c'è nessun vertice in programma in presenza ma, riferiscono, i contatti tra alleati non si sono mai interrotti.

