15 apr 2020 18:36

CHICCO MACINATO – TRAVAGLIO: “NON TI PIACE LA CONFERENZA DI CONTE? TRASMETTI ‘’LA SIGNORA IN GIALLO’’ O ‘’L’ISPETTORE BARNABY’’, CON GRAN GIOVAMENTO PER LO SHARE” - “IN DEMOCRAZIA OGNUNO È LIBERO DI DIRE CIÒ CHE VUOLE. L’UNICA COSA CHE NON SI PUÒ DIRE È CHE NON SI DEVONO TRASMETTERE DELLE PAROLE DEL PREMIER PERCHÉ NON TI PIACCIONO”