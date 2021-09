CI SIAMO GIOCATI ANCHE ALESSANDRO BARBERO - NON SOLO L’INTERVISTA SUL “FATTO” IN DIFESA DI TOMASO MONTANARI SULLA QUESTIONE FOIBE: LO STORICO CHE PIACE AI GIOVANI HA FIRMATO PURE L’APPELLO PER DIRE NO AL GREEN PASS. SABATO A UN CONVEGNO DELLA FIOM-CGIL A FIRENZE, SI ERA ESPRESSO CONTRO IL CERTIFICATO VERDE: “CREDO CHE DANTE IL GIRONE DEGLI IPOCRITI AVREBBE TROVATO MODO DI RIEMPIRLO FINO A FARLO TRABOCCARE, SCEGLIENDO TRA I NOSTRI POLITICI DI OGGI…” - VIDEO

Alessandro Chetta per www.corriere.it

Centinaia di docenti universitari contro il Green pass. L’appello è stato divulgato lo scorso venerdì e firmato da non pochi professori, vaccinati e non, per dire «No al Green pass». Tra questi anche lo storico torinese, noto divulgatore televisivo, Alessandro Barbero, che insegna all’Università del Piemonte orientale a Vercelli.

Al convegno Fiom

Il 4 settembre, in un convegno Fiom-Cgil organizzato a Firenze, Barbero si era espresso così in merito al provvedimento di governo: «Un conto è dire ‘Signori abbiamo deciso che il vaccino è obbligatorio perché è necessario e di conseguenza adesso introduciamo l’obbligo’, io non avrei niente da dire su questo.

Un altro conto è però dire ‘no, non c’è nessun obbligo, per carità...semplicemente non puoi più vivere, non puoi più prendere treni, non puoi più andare all’università. Però - sottolinea con ironia - non c’è l’obbligo nel modo più assoluto...e il green pass serve per questo, non per indurre la gente a vaccinarsi col sotterfugio...’». E poi conclude: “Credo che Dante il girone degli ipocriti avrebbe trovato modo di riempirlo fino a farlo traboccare, scegliendo tra i nostri politici di oggi».

Le firme online

Nell’arco delle ultime ore si è più che raddoppiato il numero dei sottoscrittori della petizione online raggiungendo quasi la soglia delle 300 adesioni, che proseguono e sono visibili sul sito dei docenti critici sull’obbligo di presentare il certificato verde (https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/).

Il ministro

«Bisogna pensare agli altri in questo momento e non a se stessi - commenta il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, a Radio 24 - Esiste una libertà collettiva che ha prevalenza e il mondo dell’università è quello dove la dialettica è forse al suo massimo. Gli studiosi sono persone, hanno le loro opinioni e convinzioni: io li ascolto assolutamente perché credo serva sempre ascoltare, ma poi bisogna tenere ferma la barra e andare avanti».

I promotori

«L’appello - spiegano i promotori - intende ribadire il ruolo inclusivo dell’università, sottolineare quanto il green pass rappresenti uno strumento discriminatorio, dai complessi contorni applicativi e un pericoloso precedente di penalizzazione per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. L’auspicio - concludono - è che tanti altri colleghi continuino a sottoscrivere l’appello per garantire il più ampio dibattito nell’accademia e per dire no a ogni tipo di discriminazione».

