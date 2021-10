I CINGHIALI CHE GRUFOLANO? LA MONNEZZA PER LE STRADE? IL TRAFFICO INFERNALE? MACCHÉ: L’UNICO RIMPIANTO DI VIRGINIA RAGGI È DI “NON ESSERE RIUSCITA A POSARE LA PRIMA PIETRA DELLA FUNIVIA DI CASALOTTI”. LA SINDACA IN DIRETTA FACEBOOK CON DIBBA PROVA A RIANIMARE LA BASE ELETTORALE DELLE PERIFERIE, CHE CINQUE ANNI FA LA FECERO (STRA)VINCERE. MA ORMAI ANCHE LÌ SI SONO ACCORTI DELLO STATO PIETOSO IN CUI VERSA LA CAPITALE…

Lorenzo D’Albergo e Mauro Favale per “la Repubblica”

ALESSANDRO DI BATTISTA VIRGINIA RAGGI

(…) Finisce per Raggi una campagna elettorale durata oltre 365 giorni, la più lunga mai vista da queste parti, durante la quale, ha confessato ieri ad Alessandro Di Battista in una diretta Facebook, il suo maggior cruccio è «non essere riuscita a posare la prima pietra della funivia » di Casalotti, periferia ovest.

meme sulla funivia a casalotti 1

A iniziare la contesa, nell'agosto 2020, era stata proprio lei, bruciando tutti (a partire dal suo Movimento) e cancellando di fatto uno degli storici tabù grillini, quello del "mai al terzo mandato". Un anno dopo ha vinto le resistenze pure di chi, tra i 5 Stelle, la voleva sacrificare sull'altare di un accordo col Pd che, a queste latitudini, era impossibile. Troppe critiche, troppi colpi bassi, troppi veleni (scambiati soprattutto col governatore del Lazio Nicola Zingaretti) che fanno di Roma la più complicata eccezione sulla strada del dialogo tra dem e 5S già piena di imprevisti.

gualtieri raggi calenda michetti

Roberto Gualtieri, lo sfidante di centrosinistra, ex ministro dell'Economia del Conte bis, assicura che in vista del ballottaggio non ci saranno apparentamenti, né con Raggi né tantomeno con Carlo Calenda, l'outsider. (…) Alla fine ci sono volute le primarie per incoronare Gualtieri, lasciando il renitente (ai gazebo) Calenda alla sua corsa in solitaria. Un po' come fece nelle ultime due elezioni Alfio Marchini, (…) che nel 2013 e nel 2016 non riuscì a superare l'11 per cento.

alessandro di battista

A Calenda dovrebbe andare meglio, dipende dall'emorragia di voti in suo favore in uscita dal centrodestra scontento (con l'eccezione di Fdi) della breve e impalpabile campagna di Enrico Michetti, avvocato con studio in Prati, voce impostata da speaker radiofonico, che finora si è fatto ricordare per la sua passione verso l'antica Roma e le architetture degli acquedotti.

alessandro di battista virginia raggi 3

(…) In città, più che di elezioni, si parla di rifiuti e cinghiali, del traffico asfissiante di questo periodo (+20% rispetto a prima della pandemia), dei 34 "cantieri elettorali" aperti da Raggi in giro per la città, dal centro storico alla periferia. Lì, lontano dal Campidoglio, dove vive la maggior parte dei romani, si giocherà la partita decisiva che dirà in che direzione ha deciso di spirare il vento di Roma.

