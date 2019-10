CIOCCO-CIOCCA - L’EURODEPUTATO LEGHISTA LANCIA CIOCCOLATO TURCO VERSO LA PRESIDENZA DELL’AULA A STRASBURGO, MA IL VICEPRESIDENTE MCGUINNESS LO RIMETTE AL SUO POSTO: “LE CHIEDO DI ASCOLTARE, PERCHÉ ASCOLTANDO SI IMPARA…” – VIDEO: QUANDO IMBRATTÒ LE CARTE DI MOSCOVICI CON UNA SCARPA MADE IN ITALY

CIOCCATEVI CIOCCA: L’EURODEPUTATO LEGHISTA MEJO DEL COMPAGNO KRUSCEV: IMBRATTA CON UNA SCARPA LE CARTE DEL COMMISSARIO UE MOSCOVICI – VIDEO

Da www.lastampa.it

Show in Aula a Strasburgo dell'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, durante il dibattito sulle operazioni militari della Turchia nel nordest siriano. Il parlamentare - già assessore ai Lavori Pubblici di San Genesio ed Uniti, nel Pavese, rieletto eurodeputato nella circoscrizione Nordovest con quasi 90mila preferenze (il più votato della Lega dopo Matteo Salvini) – è stato ripreso dalla prima vicepresidente del Parlamento Europeo, l'irlandese Mairead Mc Guinness.

Ciocca ha preso la parola stamani durante il dibattito in plenaria brandendo una grande barra di cioccolato, avvolto in carta rossa e oro. «Pazzesco - ha esordito l'europarlamentare, che esattamente un anno fa, il 23 ottobre 2018, aveva calpestato con una scarpa "Made in Italy" le carte lasciate sul tavolo dal commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici, nel pieno del dibattito sulla manovra economica - alla scorsa plenaria le autorità turche dispensavano cioccolato turco per chiedere di riprendere i negoziati per l'ingresso della Turchia in Europa».

«Ora non dispensano cioccolato - ha proseguito Ciocca - ma missili e bombe. L'Europa finanzia la guerra turca». Ciocca ha poi ricordato che la Lega è da sempre contraria all'adesione della Turchia all'Ue. «Io mi auguro - ha aggiunto l'eurodeputato, altrimenti noto come il Brad Pitt della politica o il “bulldog” della Lega - che tutti i colleghi che hanno ricevuto questo cioccolato abbiano il coraggio di restituirlo alle autorità turche, con le mani sporche di sangue».

ANGELO CIOCCA

A questo punto ha lasciato il suo scranno e si è diretto a grandi passi verso la presidenza, sempre brandendo la barra di cioccolato di almeno 3 etti. Ciocca, fendendo l'aria con la barra di cioccolato, giunto a una certa distanza dal banco cui sedeva la Mc Guinness, l'ha scagliata per terra, in direzione della presidenza, gridando: «No a questa Turchia! No a questa Turchia!». La vicepresidente Mairead McGuinness, che esercitava la presidenza, ha subito reagito in modo calmo, ma durissimo.

"Torni al proprio posto per favore. Questa è un Parlamento in cui si discute e non si buttano oggetti in giro. Noi siamo non violenti, questo è un atteggiamento inaccettabile", ha detto McGuinnes, tra gli applausi degli altri deputati. "Io sono scioccata da quello che ha fatto". Quando Ciocca ha cercato di reagire McGuinnes non gli ha dato la parola. "Le chiedo di ascoltare, perché ascoltando si impara", ha detto la vicepresidente dell'Europarlamento.

"E' mio dovere mantenere l'ordine in questa aula. Lei ha manifestato mancanza di rispetto nei confronti dell'aula, ha offeso altri colleghi e ha agito in modo oltraggioso. E ora andiamo avanti", ha concluso McGuinness.