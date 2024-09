CLAMOROSO! IL SECRET SERVICE CREDE CHE CI SIA UNA TALPA ALL'INTERNO DELLO STAFF DI TRUMP, CHE MINACCIA LA SICUREZZA DI "THE DONALD" - BIDEN: "IL SECRET SERVICE HA BISOGNO DI PIÙ AIUTI" - MUSK FA UNA FIGURACCIA SCRIVENDO SU "X": "NESSUNO PROVA AD AMMAZZARE BIDEN O LA HARRIS" - IL PORTAVOCE DI PUTIN, PESKOV, FA INTENDERE CHE SE TRUMP STAVA PER ESSERE UCCISO UN PO' SE L'E' ANDATA A CERCARE: "GIOCARE CON IL FUOCO HA CONSEGUENZE" - ZELENSKY MANDA I SUOI AUGURI AL TYCOON...

ZELENSKY, AUGURI A TRUMP, NO ALLA VIOLENZA POLITICA

(ANSA) - Volodymyr Zelensky condanna la "violenza politica" per l'attentato a Donald Trump. "Sono felice che Trump sia sano e salvo", scrive il presidente ucraino su X. "I miei migliori auguri a lui e alla sua famiglia. E' positivo che il sospetto sia stato arrestato. Questo è il nostro principio: lo stato di diritto è fondamentale e la violenza politica non ha posto in nessuna parte del mondo".

CREMLINO SU TRUMP, 'GIOCARE CON IL FUOCO HA CONSEGUENZE’

(ANSA) - MOSCA, 16 SET - "Giocare con il fuoco ha le sue conseguenze": questo il commento del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sul secondo presunto attentato alla vita di Donald Trump. Lo rifersce Interfax. Peskov rispondeva a una domanda sui possibili collegamenti con l'Ucraina del presunto attentatore, Ryan Routh, che in passato si è recato a Kiev sollecitando un maggiore sostegno dell'Occidente all'Ucraina e ha affermato di voler reclutare miliziani stranieri per combattere contro i russi, definiti come "il male".

"Non siamo noi a dover pensare, ma i servizi speciali americani. In ogni caso, giocare con il fuoco ha le sue conseguenze", ha commentato il portavoce. "Prima di tutto, questo dovrebbe essere una grande preoccupazione e un grattacapo per le agenzie di intelligence statunitensi", ha insistito il portavoce del presidente Vladimir Putin.

Peskov ha aggiunto che l'atmosfera della campagna elettorale statunitense è "tesa, anche tra i rivali politici, e la lotta politica si sta intensificando". "Stiamo osservando da vicino, ma non abbiamo mai interferito in alcun modo e non interferiamo ora", ha concluso Peskov, rispondendo alla domanda se quanto avvenuto possa influenzare l'esito del voto per la Casa Bianca.

BIDEN, IL SECRET SERVICE HA BISOGNO DI PIÙ AIUTI

(ANSA) - WASHINGTON, 16 SET - Il Secret Service "ha bisogno di più aiuti". Lo ha detto Joe Biden commentando con i giornalisti al seguito il secondo tentato omicidio contro Donald Trump.

MUSK CANCELLA IL POST SU BIDEN-HARRIS DOPO ATTACCO A TRUMP

(ANSA) - NEW YORK, 16 SET - Elon Musk cancella il post su X in cui si chiedeva come mai nessuno cercasse di uccidere Joe Biden e Kamala Harris. Un post che ha sollevato molte polemiche. "Le battute sono molto meno divertenti se non si conosce il contesto e il testo è semplicemente riportato", precisa Musk in un post successivo.

USA: LE INDAGINI PROSEGUONO, SI TEME UNA TALPA IN STAFF TRUMP

(ANSA) - NEW YORK, 16 SET - Le indagini sul presunto tentato assassinio di Donald Trump continuano senza sosta e sono concentrate sul potenziale attentatore e su come sapesse dove si trovava l'ex presidente. Il programma giornaliero di Trump non è più pubblico da quando ha lasciato la Casa Bianca e solo saltuariamente l'ex presidente ha giornalisti al seguito. Il timore, secondo alcune fonti riportate dai media, è quello di un talpa interna alla squadra di Trump.

L'ipotesi migliore invece è che Ryan Routh sia solo stato 'fortunato' a trovarsi nel posto giusto. Un altro nodo è quello della sicurezza dell'ex presidente che, non essendo più alla casa Bianca, non è protetto più come in passato. A complicare il lavoro degli agenti al seguito è poi la passione dell'ex presidente per gli eventi all'aperto e per il golf, che rendono più complesso difenderlo. Routh potrebbe apparire in tribunale nelle prossime ore. Le autorità non hanno ancora presentato le accuse nei suoi confronti.

