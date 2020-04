NON TUTTE LE QUARANTENE SONO UGUALI. SENTITE ‘LAMBERTOW’ DINI: “SONO BLOCCATO IN COSTA RICA, NON RIESCO A TORNARE IN ITALIA”. L’EX PREMIER ERA IN VACANZA QUANDO È SCOPPIATA L’EMERGENZA: “SONO STATO FORTUNATO A TROVARMI QUI, I CONTAGI SONO POCHISSIMI E IL PAESE NON E’ CHIUSO”. “CONTE? NON HA ALTERNATIVE. IN QUESTO MOMENTO HA UNA OPPOSIZIONE DAVVERO IRRESPONSABILE”