COME MAI NESSUN PARTITO HA CHIESTO DI ANTICIPARE L’AUDIZIONE DI LUIGI DI MAIO, PREVISTA PER IL 24 AGOSTO IN COMMISSIONE ESTERI, PER RIFERIRE SULLA CRISI IN AFGHANISTAN? SEMPLICE: HANNO PAURA DI FARE UNA FIGURA DI MERDA, LASCIANDO I BANCHI VUOTI, DAL MOMENTO CHE I PARLAMENTARI DOVREBBERO TORNARE PRIMA DALLE FERIE (COME È STATO “COSTRETTO” A FARE DI MAIO) - INTANTO QUESTA MATTINA IL COPASIR SI È RIUNITO PER AUDIRE IL DIRETTORE DEL DIS BELLONI, POI TOCCHERÀ A LUIGINO E AL CAPO DELL’AISE CARAVELLI

1 - AFGHANISTAN: FONTI, 'AUDIZIONI MINISTRI? PARTITI TEMONO BANCHI VUOTI, SONO TUTTI IN VACANZA'

(Adnkronos) - Il dossier Afghanistan piomba sull'estate della politica italiana. E' fissata per il prossimo 24 agosto l'audizione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e della Difesa Lorenzo Guerini davanti alle Commissioni di Camera e Senato per riferire sulla crisi di Kabul innescata dal ritorno al potere dei talebani.

Nelle ultime ore dai partiti si sono levate diverse voci affinché venga convocata l'Aula al più presto per ragguagliare gli eletti di Montecitorio e Palazzo Madama sugli sviluppi della vicenda, ma per ora restano confermate solo le audizioni in Commissione del 24 agosto. Questo, nonostante il ministro Di Maio abbia dato la sua disponibilità a riferire già in settimana. "Nessun partito ha chiesto un anticipo dell'audizione in Commissione...", rimarcano all'Adnkronos FONTI parlamentari.

"La verità - raccontano le stesse FONTI - è che le Aule non sono state convocate perché nei partiti c'è la paura di lasciare i banchi vuoti, dal momento che i parlamentari sarebbero 'costretti' a tornare prima dalle ferie...".

Questa mattina il Copasir si è riunito per audire il direttore del Dis Elisabetta Belloni sulla crisi in Afghanistan. Un confronto "articolato e approfondito durato oltre due ore, che ha consentito di esaminare i vari aspetti che riguardano anzitutto la sicurezza nazionale", ha affermato Adolfo Urso, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

2 - AFGHANISTAN, IL FARO DEL COPASIR. DOPO BELLONI (DIS), TOCCA A DI MAIO E CARAVELLI (AISE)

Gabriele Carrer per www.formiche.net

È durata oltre due ore l’audizione di questa mattina davanti al Copasir per il direttore del Dis, l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, in merito ai drammatici sviluppi della crisi in Afghanistan.

“Un confronto articolato e approfondito”, ha spiegato con un comunicato il presidente del Copasir, il senatore Adolfo Urso (Fratelli d’Italia), “che ha consentito di esaminare i vari aspetti che riguardano anzitutto la sicurezza nazionale”. Il direttore del Dis, si legge nella nota, ha assicurato la prosecuzione del supporto operativo e informativo degli operatori dell’intelligence nel Paese anche al fine di garantire l’evacuazione di coloro che hanno collaborato con la nostra ventennale missione e dei loro familiari.

Cinque gli aspetti esaminati nella riunione con Belloni (già ascoltata dal Copasir a inizio agosto in merito al cyber-ricatto alla Regione Lazio): la situazione sul campo alla luce dell’improvviso collasso delle istituzioni governative; le “figure chiave” che caratterizzano la nuova leadership talebana; la proiezione internazionale del costituendo Emirato anche in riferimento ai diversi equilibri regionali; le minacce terroristiche e le conseguenze sui flussi migratori e sul traffico internazionale di droga; le modalità di evacuazione dei nostri connazionali e dei collaboratori afgani e delle loro famiglie che proseguirà anche nelle prossime settimane.

Particolare attenzione è stata posta sugli aspetti dei flussi migratori e delle minacce terroristiche. Anche perché i segnali che arrivano dagli Stati Uniti sono abbastanza chiari: il Pentagono ha già lanciato un avvertimento sulle le reti terroristiche all’interno dell’Afghanistan che potrebbero riorganizzarsi rapidamente sulla scia della caduta di di Kabul nelle mani dei Talebani, come rivelato da Politico.

La nota del presidente Urso si conclude così: “Il Comitato ha ringraziato il direttore del Dis per la tempestività nel fornire le informazioni richieste consentendo ai suoi componenti di fare le necessarie valutazioni in tempi congrui con la drammaticità della situazione, nel consueto rispetto della normativa sulla segretezza dei lavori”.

E con quest’ultima frase si possono spiegare le bocche cucitissime dei membri del Copasir dopo l’audizione del direttore Belloni.

Ma Formiche.net è in grado di anticipare che il Copasir vuole convocare per i prossimi giorni il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il direttore dell’Aise Giovanni Caravelli (già audito a fine luglio su Libia, Pegasus e Covid-19). Se per il secondo l’appuntamento potrebbe essere fissato per la prossima settimana, il primo potrebbe essere già ascoltato venerdì superando – a vantaggio del Copasir – così le “gelosie” tra le commissioni parlamentari (che hanno in agenda l’audizione del ministro martedì 24).

L’audizione del ministro Di Maio, che era stato ascoltato dal Copasir il 30 luglio scorso su diversi temi tra cui l’intelligence economica, dovrebbe svolgersi venerdì alle ore 11, secondo quanto riferito da fonti parlamentari a Formiche.net.

