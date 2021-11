10 nov 2021 16:25

COME RIUSCIRÀ FRANCO GABRIELLI, AUTORITÀ DELEGATA PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, A SFOLTIRE I RANGHI DEI SERVIZI SEGRETI DAGLI 007 ORMAI IN DISARMO PER RIMPOLPARLI CON PERSONALE PIÙ GIOVANE, AGGIORNATO E MENO LEGATO ALLE VECCHIE "CORRENTI"? SEMPLICE: HA FATTO APPROVARE UN DISEGNO DI LEGGE CHE MANDi IN PENSIONE A 62 ANNI IL PERSONALE DI DIS, AISE E AISI...