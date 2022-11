COME SI DIVERTE SALVINI A GIOCARE A FARE IL PREMIER – MENTRE GIORGIA MELONI È IN EGITTO A INCONTRARE I LEADER MONDIALI, IL “CAPITONE” CONTINUA A DETTARE L’AGENDA: “ENTRO 10 GIORNI LA MANOVRA SARÀ IN PARLAMENTO” – “NON AVERE IL PONTE SULLO STRETTO COSTA AI SICILIANI 6 MILIARDI L’ANNO. DOPO 54 ANNI DI RITARDI E CHIACCHERE POSSIAMO RIUSCIRE AD AVVIARE IL PROGETTO” – “LE NAVI DELLE ONG? QUESTI SONO VIAGGI ORGANIZZATI SEMPRE PIÙ PERICOLOSI. CHI È A BORDO PAGA 3MILA DOLLARI, CHE DIVENTANO ARMI E DROGA PER I TRAFFICANTI”

«Ogni anno, non avere il Ponte sullo Stretto costa ai soli siciliani 6 miliardi di euro in spostamenti, in maggiori oneri per viaggiare, per lavorare, per studiare, per trasportare, per curarsi». Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, aggiungendo che domani incontrerà i presidenti di Regione, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, e all'ordine del giorno ci sarà soprattutto il progetto di Ponte sullo Stretto. «Avere un collegamento stabile costa di meno che non averlo – aggiunge –: quindi vediamo se dopo 54 anni di ritardi di chiacchiere di mancate promesse riusciamo ad avviare il progetto».

Per l'innalzamento della flat tax «Giorgia Meloni in Aula ha parlato di 100mila, stiamo lavorando a quota 100mila al 15%. La Ragioneria sta stimando perché l'emergenza bollette assorbirà buona parte dei fondi di questa manovra». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini parlando della flat tax a Rtl 102.5. «Se mi dite, chiuderete con questa legge di bilancio tutto quota 41, flat tax, pace fiscale...no: però cominceremo a mantenere gli impegni presi», ha aggiunto.

«Entro 10 giorni ci sarà la manovra di bilancio in Parlamento. Dieci giorni e ci sarà l'avvio di tutti i grandi progetti economici su cui la Lega e il centrodestra si sono impegnati. Lo stop della Fornero e l'avvio di quota 41, l'innalzamento del tetto della Flat tax che oggi è a 65mila euro (stiamo studiando le due opzioni a 85 e 100mila euro), la pace fiscale con la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali, la revisione del Reddito di cittadinanza, limitando abusi e non può più essere a vita». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a 'Non stop news' su Rtl 102.5.

«Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti. Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a 'Non stop news' su Rtl 102.5 parlando dei migranti.

