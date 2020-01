Salvini sbertuccia il Papa

Ilaria Del Prete per Leggo.it

Matteo Salvini senza limiti. Il segretario della Lega ha pubblicato sui suoi social, da Twitter a Facebook passando per Instagram, un video su Facebook in cui interpreta una sorta di scenetta per riproddure la celebre clip ormai virale in cui Papa Bergoglio, strattonato da una fan insistente, schiaffeggia la sua mano. Salvini non si ferma neanche davanti al Pontefice, e cavalca l'onda dell'ironia come se il Santo Padre fosse un avversario politico qualunque.

Salvini si trova in montagna, su una pista da sci, in compagnia della fidanzata Francesca Verdini. Anche lei si presta alla parodia di Papa Francesco interpretando la ormai famosa fedele "molesta". Nei panni di Bergoglio c'è lo stesso Salvini, che viene preso per mano dalla finta fan. Quindi simula rabbia, fa il gesto di reagire con uno schiaffo. Ma poi cambia idea e alla fine, invece di allontanarsi bruscamente come ha fatto il Papa, rivolge una carezza alla finta sostenitrice, per poi allontanarsi divertito. Il post è titolato: «Strattonato da fan agitata», accompagnato da un cuoricino.