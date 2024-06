CONCORRENZA, GIUSTIZIA, EUROPA: LE SCUDISCIATE DI SUPER-SERGIO – MATTARELLA FA I COMPLIMENTI AL GOVERNO PER LA CONGIUNTURA ECONOMICA POSITIVA, MA POI AFFONDA IL COLPO SUI BALNEARI: “LE COSTRIZIONI, LE POSIZIONI DOMINANTI, IL DIRIGISMO FINISCONO SEMPRE PER INVADERE ANCHE IL CAMPO DI ALTRE LIBERTÀ” – LE BORDATE SULLA MAGISTRATURA, CON L’ALLUSIONE ALL’UNGHERIA DI ORBAN (CHE LA MELONI VUOLE PORTARE IN ECR)

1 - MATTARELLA: SALVAGUARDARE L’INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI

Estratto dell’articolo di Marzio Breda per il “Corriere della Sera”

SERGIO MATTARELLA ALL ASSEMBLEA DI CONFCOMMERCIO

Bisogna sempre curarsi di salvaguardare l’indipendenza della magistratura, che va anche preservata dall’«influenza della politica nelle nomine e nelle carriere». È un richiamo a futura memoria giocato sul periodo ipotetico della possibilità, quello che Sergio Mattarella fonda […] su esempi concreti dai quali è rimasto colpito come giurista e come garante della Costituzione.

«Recenti vicende di alcune democrazie occidentali dimostrano quanto possono essere gravi le conseguenze di una erosione dei pilastri di uno Stato di diritto qualora vengano sottratti spazi di indipendenza alla giurisdizione ovvero siano influenzate politicamente le nomine e le carriere dei magistrati».

GIORGIA MELONI - IGNAZIO LA RUSSA - SERGIO MATTARELLA

Nei giorni del dopo-voto, segnati da un’ovvia ipersensibilità ai suoi interventi, una frase del genere solleva fatalmente alcune domande. A quali Paesi allude il presidente […]? E l’avvertimento va magari esteso anche al nostro Paese, dove il Parlamento ha aperto il cantiere di una delicata riforma su questa materia?

La risposta alla prima domanda è che pensa soprattutto a certi sistemi ibridi dell’Est, ossia alle varianti di quella «democrazia illiberale», come lo stesso Viktor Orbán ha definito il modello su cui sta trasformando la sua Ungheria. Per quanto riguarda la seconda […], invece, l’Italia stavolta non c’entra. La riforma Nordio, infatti, non prevede al momento un controllo diretto del governo sulle toghe. […] Quello di Mattarella è dunque un discorso sui principi. […]

sergio mattarella alla sapienza 2

2 - MATTARELLA : "BASTA PRIVILEGI SUL LAVORO GRAVE SE LA POLITICA INFLUENZA LE TOGHE"

Estratto dell’articolo di Ugo Magri per “la Stampa”

Con le elezioni alle spalle, Sergio Mattarella è intervenuto ieri a 360 gradi per rammentare scadenze, segnalare storture, additare pericoli e lanciare un paio di moniti. Ha manifestato l'auspicio che il nuovo Parlamento europeo non perda tempo prezioso […]. Ha denunciato […] i favoritismi di cui in Italia godono certe categorie a discapito di tutte le altre. È tornato a battere sul chiodo degli squilibri territoriali e sociali. Ha messo preventivamente in guardia contro qualunque tentativo di indebolire la magistratura […] Tante preoccupazioni, dunque, e tanta carne al fuoco.

sergio mattarella alla presentazione dei candidati ai premi ??david di donatello

Il primo discorso Mattarella lo ha tenuto nella mattina davanti all'Assemblea di Confcommercio. È partito dall'Europa dove c'è un vuoto politico da colmare «senza indugio». La transizione post-elettorale non va bloccata dai mercanteggianti: «Toccherà al Parlamento Ue […] definire la propria identità e concorrere […] alle scelte di fronte alle quali siamo». Si noti il richiamo alla sovranità europea, che aveva scatenato la furia della Lega: Mattarella tiene serenamente il punto.

SERGIO MATTARELLA - COMMEMORAZIONE STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA - BRESCIA

Al governo il capo dello Stato dà atto della congiuntura economica positiva: «L'Italia ha stupito per essersi collocata, per crescita, subito dopo Stati Uniti e Canada nel G7, davanti a Francia e Germania». Bene, benissimo ma si può fare di più, anzitutto sul terreno della concorrenza: «Le costrizioni, le posizioni dominanti, il dirigismo finiscono sempre per invadere anche il campo di altre libertà». Mattarella cita Luigi Einaudi e la sua battaglia per inserire nella Costituzione «norme che impedissero pratiche di favoritismo statale nei confronti di privati e categorie». Trasparente il riferimento ai tassisti, ai balneari e a quanti beneficiano di protezioni politiche. Preoccupato richiamo del presidente ai troppi piccoli esercizi che chiudono, e ai «contratti pirata» nel terziario (in piena sintonia con Confcommercio). […

SERGIO MATTARELLA - COMMEMORAZIONE STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA - BRESCIA