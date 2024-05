1. DONALD TRUMP, CRIMINALE

Traduzione di un estratto dell’editoriale del “New York Times”

LA CONDANNA DI DONALD TRUMP - ILLUSTRAZIONE DEL NEW YORK TIMES

Giovedì, in un'umile aula di tribunale di Lower Manhattan, l'ex presidente e attuale portabandiera repubblicano è stato condannato per 34 reati di falsificazione di documenti aziendali. La decisione della giuria e i fatti presentati nel corso del processo offrono un altro promemoria […] delle molte ragioni per cui Donald Trump è inadatto alla carica.

[…] Gli americani si chiederanno il significato di questo momento. La Costituzione non vieta a coloro che hanno subito una condanna penale di essere eletti o di servire come presidente, anche se sono dietro le sbarre.

I padri fondatori della nazione hanno lasciato questa decisione nelle mani degli elettori. Molti esperti hanno anche espresso scetticismo sul significato di questo caso e sulle sue basi legali, visto che ha impiegato una teoria giuridica insolita per raggiungere un'accusa su quello che comunemente è un reato minore, e il signor Trump cercherà senza dubbio di fare appello.

copertina di time sulla condanna di donald trump

Tuttavia, l'aspetto positivo di questo sordido caso è la prova che lo Stato di diritto vincola tutti, anche gli ex presidenti. In circostanze straordinarie, il processo è stato condotto come qualsiasi altro processo penale in città. Il fatto che 12 americani abbiano potuto giudicare l'ex e potenzialmente futuro presidente è una straordinaria dimostrazione dei principi democratici che gli americani apprezzano.

Il verdetto stesso stabilisce che il signor Trump ha commesso dei crimini nascondendo al popolo americano informazioni pertinenti su di sé allo scopo di influenzare le elezioni presidenziali del 2016. Ha rivelato ulteriori prove di ciò che il signor Trump è disposto a fare, compreso infrangere la legge e spingere altri a infrangerla, per guadagno politico.

Questo impulso cronico - scavalcare le norme democratiche e la legge per i propri fini - è al centro di altri due procedimenti penali contro Trump, per le accuse molto più gravi di diffondere menzogne e di partecipare a un'associazione a delinquere per rovesciare le elezioni del 2020. […] Gli avvocati di Trump sono riusciti a ritardare questi tre processi.

LA CONDANNA DI DONALD TRUMP - MEME BY OSHO

L'ex presidente non ha mai dato prova di grande rettitudine morale, ma i fatti presentati al processo di New York hanno anche rivelato ulteriori informazioni che il pubblico dovrebbe conoscere sul modo poco etico in cui Trump conduce la sua vita e i suoi affari. I procuratori hanno descritto i dettagli della tangente in maniera accurata: poco dopo la pubblicazione dell’audio "Access Hollywood" e meno di due settimane prima delle elezioni del 2016, Michael Cohen, all'epoca avvocato e faccendiere di Trump, pagò a Stormy Daniels, una pornostar, 130.000 dollari per tacere sull'incontro sessuale del 2006 che diceva di aver avuto con il signor Trump.

LA SENTENZA DI CONDANNA PER DONALD TRUMP

Una bustarella del genere non è di per sé illegale. Ciò che la rende illegale è la manipolazione dei documenti aziendali per mascherare il suo vero scopo, che secondo i procuratori era quello di nascondere la storia al popolo americano per aiutare Trump a essere eletto. I procuratori hanno dovuto dimostrare che questo pagamento è stato fatto per volere di Trump e che Trump sapeva che il rimborso al signor Cohen per il pagamento era falsamente classificato come spesa legale […]. Le prove […] hanno dimostrato il coinvolgimento personale di Trump nello schema e le sue motivazioni.

michael cohen

Il giudice Merchan è stato scrupoloso nel garantire […] un processo equo. Si è rifiutato, ad esempio, di permettere alla giuria di ascoltare materiale sensazionale, come l'audio della cassetta di "Access Hollywood" o le successive accuse di violenza sessuale contro il signor Trump, che avrebbero potuto pregiudicare i suoi diritti di imputato.

Eppure, per tutta la durata del processo, il giudice è stato costretto a confrontarsi con i tentativi di Trump di minare il sistema legale. Per proteggerne l'integrità, il giudice Merchan ha posto un limite a ciò che Trump poteva dire per evitare che attaccasse e minacciasse giurati, testimoni, personale del tribunale e persino la famiglia del giudice. Trump ha ripetutamente disatteso l'ordine ed è stato multato di 10.000 dollari per oltraggio alla corte. Solo la minaccia di una condanna al carcere è sembrata finalmente in grado di tenere in riga il signor Trump.

copertina del wall street journal sulla condanna di donald trump

Alla fine, la giuria ha ascoltato le prove, ha deliberato per più di nove ore ed è giunta a una decisione, che è il modo in cui il sistema è progettato per funzionare. Allo stesso modo, le elezioni permettono agli elettori di considerare le scelte che hanno di fronte con informazioni complete e poi di esprimere liberamente il proprio voto.

Il signor Trump ha cercato di sabotare le elezioni e il sistema giudiziario penale - entrambi fondamentali per la democrazia americana - quando ha pensato che non avrebbero prodotto il risultato che voleva. Finora si sono dimostrati abbastanza resistenti da resistere ai suoi attacchi. I giurati hanno emesso il loro verdetto, come faranno gli elettori a novembre. Se vogliamo che la Repubblica sopravviva, tutti noi - compreso il signor Trump - dovremmo rispettare entrambi, indipendentemente dal risultato.

2. UN VERDETTO DI COLPEVOLEZZA PER TRUMP E LE SUE CONSEGUENZE PER IL PAESE

Traduzione di un estratto dell’editoriale del “Wall Street Journal”

Juan Manuel Merchan

[…] Il giudice incarcererà Trump? Gli elettori lo rieleggeranno comunque a novembre, disgustati da questo caso inventato? E se la condanna venisse ribaltata in appello? I repubblicani si vendicheranno? La nazione potrebbe presto rimpiangere questa brusca svolta.

Il verdetto di colpevolezza […] non è stato del tutto sorprendente, data la composizione della giuria a Manhattan. Se il signor Trump avesse avuto fortuna, avrebbe potuto attirare uno o due scettici ostinati, ottenendo almeno una “giuria appesa” (quando non viene raggiunta l’unanimità, ndR). Invece la fortuna ha assistito il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, che ha presentato la più debole delle quattro incriminazioni contro il signor Trump, ma è riuscito a trascinare la sua inchiesta per primo oltre il traguardo.

copertina di daily news sulla condanna di donald trump

Normalmente una condanna penale sarebbe politicamente fatale per un candidato che si presenta al voto tra cinque mesi. Ma normalmente un pubblico ministero non avrebbe portato avanti questo caso. Il signor Bragg, un democratico eletto, si è candidato come uomo pronto a sfidare il signor Trump. Quando il nuovo procuratore distrettuale non ha incriminato il signor Trump poco dopo la sua nomina, i suoi principali procuratori si sono dimessi a gran voce, aumentando la pressione sul signor Bragg affinché facesse […] qualcosa. Anche dopo un verdetto di colpevolezza, il caso che ha finito per archiviare sembra una forzatura legale.

Le prove del processo, durato sei settimane, hanno chiarito alcuni fatti. Stormy Daniels ha testimoniato che lei e il signor Trump hanno avuto un incontro sessuale nel 2006, che lui continua a negare, anche se in modo poco plausibile. Nel periodo precedente alle elezioni del 2016, Michael Cohen, il faccendiere di Trump, ha pagato 130.000 dollari alla signora Daniels perché tacesse. Il signor Trump lo ha rimborsato, e anche di più, nel 2017. Secondo il procuratore distrettuale, il crimine è stato quello di mascherare questo rimborso come spese legali per il lavoro svolto da Cohen in base a un accordo inesistente.

stormy daniels 2

Dal punto di vista legale, però, il caso era un bizzarro pasticcio, con presunti reati infilati dentro altri reati. Quando il signor Bragg è arrivato sulla scena, l'affare Stormy era abbastanza vecchio per accusare Trump di falsificazione di documenti, perché era già intervenuta la prescrizione. Per trasformare questi capi d'accusa in reati, il procuratore distrettuale ha dichiarato che Trump ha falsificato i registri con l'intento di commettere o coprire un secondo reato.

Di che crimine si trattava? All'inizio il signor Bragg è stato cauto. Alla fine ha optato per una legge elettorale di New York, raramente applicata, che vieta le cospirazioni per promuovere candidati politici "con mezzi illegali". Questo spiega perché i pubblici ministeri hanno dedicato così tanto tempo al processo contro David Pecker, il boss del National Enquirer. La sua società ha pagato 150.000 dollari nel 2016 per mettere a tacere un'altra donna, Karen McDougal, che dice di aver avuto una relazione […] con il signor Trump. L'argomentazione del signor Bragg è che erano tutti in combutta, più o meno, per rubare le elezioni.

alvin bragg.

Ma quali "mezzi illeciti" ha usato questa presunta cospirazione? L'argomentazione del procuratore distrettuale è che ce n'erano tre: In primo luogo, il denaro per il silenzio è stato di fatto una donazione illegale alla campagna di Trump. In secondo luogo, sono stati falsificati altri documenti aziendali, compresi quelli bancari per il bonifico del signor Cohen alla signora Daniels. In terzo luogo, sono state fatte false dichiarazioni alle autorità fiscali, poiché il rimborso del signor Trump al signor Cohen è stato strutturato come reddito e "lordizzato" per coprire le tasse che avrebbe dovuto pagare.

michael cohen donald trump

Per certi versi questa struttura a matrioska russa, per usare un'altra analogia, sfida la logica. Il signor Trump ha falsificato i documenti aziendali nel 2017 per coprire una cospirazione illegale per eleggerlo nel 2016, i cui mezzi illegali includevano informazioni false nella dichiarazione dei redditi del signor Cohen per il 2017? Non c'era quasi nessuna prova diretta sullo stato d'animo del signor Trump. I procuratori federali hanno strappato una dichiarazione di colpevolezza al signor Cohen, ma non hanno perseguito il signor Trump. Secondo una notizia, i federali temevano che la sua "mancanza di conoscenza di base delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali avrebbe reso difficile provare l'intento".

DONALD TRUMP

Un aiuto per l'accusa di Bragg è che i giurati sono stati istruiti sul fatto che, fintanto che erano unanimi nel ritenere Trump colpevole di aver falsificato i registri aziendali per favorire o coprire una cospirazione illegale per farlo eleggere, non dovevano essere tutti d'accordo su quale teoria dei "mezzi illeciti" trovassero persuasiva. Forse Trump si occuperà di questo in appello. Quasi certamente sosterrà anche che il pagamento di Stormy non era una spesa per la campagna elettorale, come ha sempre sostenuto Brad Smith, ex presidente della Commissione elettorale federale.

Non dubitiamo della sincerità dei giurati di Manhattan, ma molti elettori digeriranno tutto questo e concluderanno che, sebbene Trump possa essere un mascalzone, questa condanna non lo squalifica per un secondo mandato alla Casa Bianca. Il giudice Juan Merchan ha tollerato la creatività legale del signor Bragg in modi che una corte d'appello potrebbe non fare. E se il signor Trump perdesse le elezioni e poi venisse vendicato in appello? Se i Democratici pensano che oggi troppi Repubblicani si lamentino di elezioni rubate, immaginate quanti altri potrebbero farlo l'anno prossimo.

HOMEPAGE DI DRUDGE REPORT SULLA CONDANNA DI DONALD TRUMP

La condanna crea un precedente di utilizzo di casi legali, per quanto sommari, per cercare di mettere fuori gioco gli avversari politici, compresi gli ex Presidenti. Trump ha già giurato di restituire il favore. Se i democratici avevano voglia di esultare giovedì alla lettura del verdetto di colpevolezza, dovrebbero ripensarci. Il signor Bragg potrebbe aver aperto una nuova era destabilizzante della politica americana, e nessuno può dire come finirà.

robert de niro contro donald trump DONALD TRUMP AL TRIBUNALE DI NEW YORK stormy daniels in tribunale IL BOEING DI DONALD TRUMP ROCCO SIFFREDI CON STORMY DANIELS AGLI AVN AWARDS DEL 2010 DONALD TRUMP - PETROLIO LA SENTENZA DI CONDANNA PER DONALD TRUMP DONALD TRUMP