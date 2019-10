CONTANTI SALUTI - BELPIETRO STRONCA I PROVVEDIMENTI CONTRO L’EVASIONE DEL GOVERNO: “IL PROBLEMA NON È TASSARE I SOLDI, MA I CONTI CORRENTI TRACCIATI REGOLARMENTE, DOVE È FACILE SCOPRIRE ENTRATE E USCITE” - “O RENDI CONVENIENTE CHIEDERE LA FATTURA OPPURE DEVI FARE CONTROLLI SULLA PRODUZIONE ILLEGALE ATTORNO. ANNI FA UN PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA MI RACCONTÒ CHE…”

Da www.panorama.it

evasione fiscale 3

Una manovra economica debole, senza grosse novità, simile a quelle che la politica ha proposto per anni ed anni, fatta in debito, con poca chiarezza sull'Iva e su presunte e temute nuove tasse (badanti, colf, ticket sanitari).

evasione fiscale 2

Di tutto questo ha parlato il direttore di Panorama, Maurizio Belpietro ospite a Dritto e Rovescio, il programma di politica di Rete 4. "Ogni governo - ha detto Belpietro - promette di fare la guerra all’evasione fiscale e poi non la fa. In questi anni si è visto di tutto: redditometro spesometro, anagrafe fiscale ma l’evasione continua ad esserci. Pensate che con uno sconto dell’1,5% o 2% per chi paga in contanti tu combatti evasione?

maurizio belpietro sulla terrazza dell atlante star hotel (1)

Il problema non è tassare i soldi, i pensionati ad esempio non li hanno sotto la pianta, ma su conti correnti tracciati regolarmente. Quindi è facile scoprire entrate ed uscite. Perché tassare il contante?

giuseppe conte roberto gualtieri 9

O rendi conveniente chiedere la fattura per il cittadino che ad esempio ha a casa l’idraulico per una riparazione oppure devi fare controlli su produzione illegale di tutto quello che c’è attorno; ad esempio. Se faccio dei lavori in casa in nero ci sono mattoni in nero, tubi in nero, manodopera in nero sistema illegale. Perché da qualche parte c’è del nero che gira.

maurizio belpietro intervistato

Tanti anni fa un Presidente di Confindustria a proposito dell’evasione fiscale mi raccontò cosa gli disse un imprenditore: “Perché devo produrre bicchierini pagando le tasse se quello vicino a me che fa gli stessi bicchieri evade e quindi i suoi prodotti costano meno? Invece tassano tutti i consumatori

giuseppe conte roberto gualtieri 8

Sui pagamenti con le carte di credito o il bancomat c’è anche un problema della rete digitale in Italia che ha diversi problemi per quel che riguarda la copertura. Ci sono paesi dove le linee infatti sono lentissime con il rischio che una persona ci metta diversi minuti per il conto di un semplice gelato.

Se il governo come si vocifera dovesse decidere di concedere la possibilità di detrarre ad esempio solo le spese mediche pagate con carte di credito o bancomat commetterebbe un errore assurdo. Perché anche chi ha pagato in contanti ha la stessa ricevuta da detrarre. Ed è proprio la ricevuta del negoziante che fa fede. Non cambia se è stata saldata in contanti o in maniera elettronica.

agenzia delle entrate

risparmi evasione fiscale in italia 2

L’evasione non è quindi da parte di chi paga ma avviene per tutte le volte in cui chi deve rilasciare la fattura non lo fa. Quindi il discorso è sempre lo stesso: rendere economica per il cittadino richiedere la fattura al professionista; a quel punto emergerebbe la vera evasione.

evasione fiscale in italia 5 milena gabanelli e l'evasione fiscale 1 evasione fiscale in italia 4 evasione fiscale 1 evasometro roberto gualtieri giuseppe conte 2 roberto gualtieri giuseppe conte 1 roberto gualtieri giuseppe conte 3 evasione fiscale in italia 3