CONTE IN BICLETTA - MA VI PARE NORMALE CHE CON QUESTO CAOS NEL MONDO E TUTTI I PRESIDENTI EUROPEI E MONDIALI ATTIVI SULLA CRISI IRANIANA IL NOSTRO PREMIER (PER MANCANZA DI PROVE) PUBBLICHI, IL GIORNO DELLA BEFANA, UNA FOTO DI LUI BAMBINO IN CALZONCINI CORTI IN BICI CON TANTO DI ROTELLE? (PROVACI ANCORA, CASALINO…)

Monica Guerzoni per corriere.it

Dal giorno della Befana rimbalza sul web la foto in bianco e nero di un bimbetto con la frangetta, il sorriso vispo, il completo bianco con i calzoni corti e i sandali unisex con gli “occhietti”, immancabili negli anni ‘60. Il protagonista dell’immagine, scattata in un interno, inforca entusiasta una bicicletta fiammante un po’ piccola per età e altezza, con tanto di rotelle. A svelarci l’identità del soggetto è il ciclista stesso, mezzo secolo dopo: Giuseppe Conte.

«Nonostante gli anni trascorsi riconosco due elementi che non mi hanno mai abbandonato: la passione per la bicicletta e la tenacia che mi induce a non fermarmi mai». Il cartoncino ingiallito potrebbe tornare senza rimpianti nel cassetto della vecchia scrivania dal quale è spuntato fuori nei giorni delle Feste, se non fosse che lo scatto immortala il presidente del Consiglio. E’ proprio lui che, nelle ore drammatiche della più pericolosa crisi internazionale degli ultimi anni, tiene a far conoscere a elettori e internauti, via Twitter e via Instagram, che la tenacia non lo abbandona e che ama ancora pedalare.

«Il populista gentile»

Non a caso il ciclismo è lo sport preferito da Romano Prodi, uno dei modelli politici a cui l’avvocato degli italiani dichiaratamente si ispira. Giorni addietro Conte si era fatto ritrarre a Palazzo Chigi, seduto sul pregiato tappeto dello studio presidenziale e intento ad addobbare l’albero di Natale con il figlio Niccolò: un altro scatto perfetto per costruire l’immagine del “populista gentile”, definizione sdoganata proprio ieri su Repubblica dal giurista pugliese.

Ora il piccolo ciclista, diventato grande, si trova davanti a un bivio. Rincorrere sul pavé insidioso dei social il populista (assai meno gentile) Matteo Salvini, oppure togliere le rotelle e - forte di un consenso che metà del Paese gli riconosce - mettersi a pedalare sul serio e restituire centralità all’Italia sul piano internazionale.

