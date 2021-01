CONTE, I CONTI NON TORNANO? "SE NON CI SONO I NUMERI, IL GOVERNO VA A CASA" – LA REPLICA DEL PREMIER A RENZI: "IL RECOVERY PLAN NON È STATO ELABORATO IN QUALCHE OSCURA CANTINA DI PALAZZO CHIGI. A UN CERTO PUNTO ITALIA VIVA HA SCELTO LA STRADA DELL'AGGRESSIONE E DEGLI ATTACCHI MEDIATICI. POSSIAMO DIRE CHE FORSE NON È LA SCELTA MIGLIORE NEGLI INTERESSI DEL PAESE?" - "POLTRONE? QUANDO SENTO QUESTA PAROLA IO NON MI VERGOGNO A DIRE CHE..."

(ANSA) - "Certo c'è un problema di numeri: se non ci sono il governo va a casa, non va avanti". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella replica in Aula al Senato.

(ANSA) - "Renzi ha ricostruito le ragioni del discutere la fiducia oggi. A me però non sembra che quando abbiamo trattato dei temi concreti non si sia trovata una soluzione. Il Recovery Plan non è stato elaborato in qualche oscura cantina di Palazzo Chigi ma in incontri bilaterali con tutti i ministri, anche quelli di Iv. La bozza, che avete voluto distruggere anche mediaticamente, era frutto di un primo confronto a livello bilaterale con i ministri" Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in replica al Senato. (ANSA).

(ANSA) "Avete ritenuto che la cabina di regia non era accettabile? Ma quando mai non è stata discussa? Il risultato è che ora dobbiamo affrettarci e il lavoro è urgente, perché ce lo chiede anche l'Ue. Quando si sceglie la via del dialogo, e voi lo sapete, non avete mai trovato porte chiuse. A un certo punto avete scelto la strada dell'aggressione e degli attacchi mediatici, avete cominciato a parlare fuori e non dentro. La rispettiamo ma possiamo dire che forse non è la scelta migliore negli interessi del Paese?". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in replica al Senato.

(ANSA) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha posto la questione di fiducia nell'Aula del Senato sulla risoluzione di maggioranza. E' ora in corso il dibattito sulla fiducia.

(ANSA) "Comprendo la diffidenza sollevata ad esempio da Quagliariello: ha obiettato che il mio invito ai volenterosi ha una logica di annessione, un richiamo che ricorda i tempi bui del Novecento. Ma il mio è un invito franco, fatto in maniera aperta di fronte al Paese, vista la gravità della situazione. Non possiamo permetterci di condurre questo invito in modo opaco". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella replica in Aula al Senato.

(ANSA) - "Poltrone? Quando sento questa parola io non mi vergogno di dire che stiamo seduti su queste poltrone. Non è importante - lo dico ai cittadini - dire 'non sono interessato alla poltrona' ma essere interessati a star seduti con disciplina e onore". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella replica in Aula al Senato. (ANSA).

(ANSA) ""Mi si rimprovera di una risposta data alla ventesima intervista in cui mi si chiedeva del rimpasto e io riferii con una iperbole che i miei ministri, inclusi quelli di Iv, sono i migliori del mondo. Voglio citare una opinione del senatore Nencini, che mi sembra non sia in maggioranza ed è un fine intellettuale e che ha detto chiaramente oggi che quando facciamo delle valutazioni non ci sono termini di paragone: nessun altro ministro ha attraversato una crisi così sconvolgente nella storia repubblicana. Non c'è stato il risparmio di un briciolo di energie". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in replica al Senato.

