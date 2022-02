CONTE DIVENTA UN PROBLEMA ANCHE PER LETTA - ALTRO CHE PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI, NEI DEM CRESCE L’INSOFFERENZA PER PEPPINIELLO, ACCUSATO DI AVER FLIRTATO CON SALVINI NELL’ELEZIONE PER IL COLLE. IL PIÙ ESPLICITO È L’EX RENZIANO MARCUCCI, CHE PRENDE CHIARAMENTE LE PARTI DI DI MAIO. PER ENRICHETTO LA PACE CON RENZI (DOPO LO SCAZZO SUL CASO BELLONI) E’ UNA SCELTA QUASI OBBLIGATA: MA SULLA LEGGE ELETTORALE LA FRAGILE TREGUA RISCHIA DI ROMPERSI…

Chiuso, dopo una settimana ad altissima tensione, il dossier Quirinale, il leader dem Enrico Letta si prende un giorno di pausa e si limita a celebrare in un tweet le «buone notizie per l'Unione europea» che arrivano da Italia e Portogallo. Da una parte la conferma di Sergio Mattarella, dall'altra la vittoria schiacciante del socialista (moderato) Antonio Costa.

Intanto Matteo Renzi, sorvolando lo scontro durissimo con lo stesso segretario Pd sul caso Belloni, nella notte di venerdì, celebra una ritrovata intesa con Letta: «Sui temi di fondo - dice al Corriere della sera siamo sempre dalla stessa parte. Enrico si è tranquillizzato quando ha capito che non avrei mai fatto asse sulla Casellati, mentre in tanti pensavano che la avrei votata per fare io il presidente del Senato». Poi celebra la «clamorosa sconfitta dei sovranisti alla Salvini e dei populisti alla Conte», che apre «un periodo molto interessante nella politica italiana».

Il leader di Italia viva pensa al rimescolamento che, dai cocci dello scontro sul Colle, può prendere il via negli schieramenti, mentre «Draghi a Palazzo Chigi e Mattarella al Quirinale» hanno il compito di assicurare «stabilità» al paese. Per il Pd, però, la situazione è più difficile: dopo aver puntato a lungo sull'alleanza con i Cinque stelle, e sull'interlocuzione con la traballante leadership dell'ex premier grillino, Letta guarda con allarme all'implosione del partito di maggioranza relativa, e alla guerra fratricida che si è aperta lì dentro.

Il leader dem non ha ancora mai preso le distanze o criticato apertamente Conte, ma tra i suoi diversi cominciano a farlo. Il più esplicito è Andrea Marcucci, che prende chiaramente le parti di Luigi Di Maio, su cui si è abbattuto un vero e proprio linciaggio da parte dell'asse pro-Conte ispirato da personaggi del calibro di Travaglio, Casalino e Di Battista: «Apprezzo l'equilibrio e il buon senso del ministro degli Esteri, che ha la capacità di essere un alleato affidabile e solido ed è vittima di attacchi sconsiderati».

A differenza di un Conte tornato «a tratti giallo-verde», ossia alleato di Salvini, e di cui «non ho capito le mosse». Il Pd, è il messaggio, guardi al centro e supporti Di Maio, lasciando perdere un interlocutore che si è dimostrato infido. Anche il governatore emiliano Stefano Bonaccini accusa (senza nominarlo) Conte di aver provocato «un cortocircuito» sul Quirinale, e avverte che M5s deve «fare una scelta di campo chiara».

La preoccupazione, non detta, è che l'odio per Mario Draghi porti il suo (illacrimato) predecessore a tentare di terremotare il governo, rialleandosi con la destra sovranista. «Ormai Conte è una mina vagante, che errore averlo inseguito e puntellato così a lungo», sospira una parlamentare Pd. La annunciata pace con Renzi è per Letta una scelta quasi obbligata: in attesa di capire dove porterà il big bang pentastellato, il quadro delle alleanze va ripensato e «dobbiamo cercare di costruire una nuova intesa con centristi e moderati: non solo Italia viva, ma anche pezzi di centrodestra che non vogliono morire salvinisti», dice un dirigente dem.

Anche per questo cresce nel partito di Letta, che nel merito non si è ancora sbilanciato, la spinta trasversale verso un proporzionale «alla tedesca», con sbarramento al 5%. «Bisogna fare presto e bene, si è aperto uno spazio di discussione assai più ampio», dice Alessandro Alfieri. Ma è proprio sul fronte della legge elettorale che la tregua con Iv rischia di rompersi. «La legge elettorale non è una priorità», taglia corto il renzianissimo Marco Di Maio. E avverte: «Ci mancherebbe che si creassero difficoltà al presidente Draghi perché i partiti si mettono a discutere di proporzionale sì o no».

