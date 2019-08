CACCIARI STRONCA L'ASSE GIALLO-ROSSO - ‘’L'ACCORDO È UNA MANOVRA DI PALAZZO INDECENTE. E LO DICE UNO CHE IN TEMPI NON SOSPETTI SUGGERIVA AL PD DI GUARDARE CON ATTENZIONE AI 5 STELLE” – “IL DOPPIO FORNO? SIAMO CHIARI: I DEPUTATI GRILLINI NON VOGLIONO ANDARE A CASA’’ – ‘’NEL PD IL PIÙ FILO-GRILLINO SI CHIAMA RENZI. MA CI VOGLIAMO RENDERE CONTO DI DOVE SIAMO ARRIVATI? COSÌ SI DÀ FIATO A SALVINI’’ – ‘’MA VE LO IMMAGINATE DI MAIO CHE, PENSOSO, RAGIONA SULLE SORTI DELLA SINISTRA? MICA VI SARETE SCORDATI CHE QUESTI SIGNORI NASCONO DA BEPPE GRILLO. DICO: GRILLO’’