Estratto dell’articolo di Luca Cifoni Francesco Malfetano per “il Messaggero”

il governo draghi al senato

Una circolare ai ministri per delimitare il perimetro delle cose da fare ma anche per invitare tutti ad una conclusione ordinata dell'attività di governo. La firma è quella di Mario Draghi. […] Quindi la crisi internazionale, con tutte le mosse necessarie per la guerra in Ucraina, e poi ancora il Covid. Sul fronte della pandemia i margini di movimento sono piuttosto ampi. Al governo resta la possibilità di intervenire in caso di emergenza […]

Ad esempio c'è da impostare la campagna vaccinale per la quarta dose a tutti gli over 60 (già autorizzata), non più nelle mani del generale Francesco Paolo Figliuolo.

Sul fronte internazionale […] con il probabile quarto invio di armi all'Ucraina che dovrà essere varato nelle prossime settimane, è garantita la partecipazione italiana alle riunioni previste in sede Ue e delle organizzazioni internazionali (Onu, Nato, Ocse, Osce, Ince di Consiglio d'Europa e di G7 e G20).

governo draghi in senato

Non solo l'annuale appuntamento Onu di settembre, ma è anche plausibile che Draghi fino all'ultimo proverà a guidare in Europa la partita per il price cap al gas importato dalla Russia (già inserito negli impegni assunti dalla Commissione Ue e dal G20). Si tratta però di una corsa contro il tempo. […]

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza […] è in una posizione decisamente particolare nell'agenda degli impegni. Deve essere attuato sia con nuove leggi, se necessarie, sia con provvedimenti regolamentari e con la normale azione amministrativa. […]

mario draghi in senato tra i ministri del suo governo

Un capitolo a parte, politicamente delicato, è quello delle nomine. Era stato ipotizzato nelle scorse settimane che il governo ne facesse alcune particolarmente importanti prima di terminare la propria attività, anche in anticipo rispetto alle scadenze previste (si parlava ad esempio della Banca d'Italia). Invece nel rimanente scorcio di legislatura potranno essere definite solo le nomine «strettamente necessarie» perché richieste da leggi o regolamenti oppure «da esigenze funzionali non procrastinabili». […]