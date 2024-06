COSÌ FAN TOTI – IL GIP HA DATO IL PERMESSO AL GOVERNATORE DELLA LIGURIA DI INCONTRARE I SUOI ALLEATI POLITICI, DA LUPI E RIXI – AI DOMICILIARI DAL 7 MAGGIO CON L’ACCUSA DI CORRUZIONE, TOTI NON VUOLE MOLLARE LA POLTRONA. HA PRESENTATO RICORSO AL RIESAME PER TORNARE IN LIBERTÀ. E, ATTRAVERSO IL SUO AVVOCATO, HA PROMESSO CHE NON ACCETTERÀ PIÙ “FINANZIAMENTI DAI PRIVATI”…

Estratto dell'articolo di Tommaso Fregatti per "La Stampa"

In mattinata il deposito dell'istanza al tribunale del Riesame per chiedere di poter tornare subito alla guida della Regione Liguria anche e soprattutto in vista del «delicato iter legislativo della manovra di bilancio». Nel pomeriggio l'ok del giudice agli incontri politici con i membri della sua maggioranza che si svolgeranno all'inizio della prossima settimana.

Giovanni Toti - il governatore che dal 7 maggio scorso si trova agli arresti domiciliari nella sua villa di Ameglia nell'ambito dello scandalo sulle mazzette in Regione Liguria - cerca di rimanere in sella sulla poltrona di piazza De Ferrari. E per ribadire la sua leadership e respingere l'ombra dello dimissioni ha chiesto e ottenuto di incontrare gli otto rappresentanti del centrodestra che lo hanno sostenuto in questi anni.

[...] L'autorizzazione è arrivata ieri pomeriggio quando il giudice Paola Faggioni – la stessa che firmò l'ordinanza di custodia cautelare che lo mise agli arresti domiciliari – ha convocato il suo legale Stefano Savi per notificargli il provvedimento. Toti potrà incontrare otto politici di centrodestra con cariche istituzionali e politiche ma non, come aveva chiesto, la sua portavoce Jessica Nicolini.

Il magistrato nel documento ha sposato la linea dei pm che avevano dato parere negativo solo a questa riunione: manca infatti il presupposto degli affari regionali. Gli incontri, secondo quanto indicato nel provvedimento, saranno di persona, tre ore per gruppo e con un militare della guardia di Finanza che vigilerà sugli ingressi nel giardino di casa Toti.

Sono stati convocati nel primo gruppo Alessandro Piana, presidente ad interim essendo Toti sospeso, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, assessori regionali a Infrastrutture e Urbanistica. Nel secondo, invece, Matteo Rosso (coordinatore ligure di Fratelli d'Italia), Edoardo Rixi (Lega, viceministro ai trasporti del governo Meloni) e Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia. Gli ultimi due politici che vedranno Toti saranno Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, leader nazionale e deputato di Noi Moderati. [...]

