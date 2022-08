“PUÒ RIPUDIARE IL FASCISMO IN TRE LINGUE DIVERSE, NON LE DARÀ L’ACCESSO AL MONDO DEI BUONI” – I MILITANTI DI CASAPOUND SONO DELUSI DALLA MELONI, ORMAI VISTA COME UNA TRADITRICE. I “FASCISTI DEL TERZO MILLENNIO”, CHE QUALCHE MESE FA VENIVANO DATI PER CERTI DENTRO LE LISTE DI FRATELLI D’ITALIA, ORA HANNO UN ALTRO PUNTO DI RIFERIMENTO: GIANLUIGI PARAGONE! NON CORRERANNO CON IL LORO SIMBOLO: PERCHÉ SONO ANNI CHE SENTIAMO PARLARE DELL’AVANZATA DEI FASCI, MA POI ALLE ELEZIONI PRENDONO SEMPRE LO ZERO VIRGOLA E DEVONO APPARENTARSI…