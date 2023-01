FLASH - L'EX SENATORE RICCARDO VILLARI SCRIVE A DAGOSPIA: "QUERELLE TRA “CORRIERE” E “IL MESSAGGERO” PER L’INTERVISTA DEL QUOTIDIANO ROMANO A KEVIN SPACEY. IL GIORNALISTA DEL “CORRIERE” INVOCA UN PO’ DI SCHIENA DRITTA. LA STESSA CHE CI SAREBBE VOLUTA NELL’INTERVISTA DELLO STESSO QUOTIDIANO DI VIA SOLFERINO A MARIO DRAGHI, IN CUI NON UNA PAROLA VENNE SPESA SULLA VICENDA QUIRINALE. SCHIENA DRITTA, APPUNTO.

NOI POVERI UTENTI SIAMO PREOCCUPATI: SCHIENE DRITTE NON PERVENUTE..."