14 dic 2022 17:20

DAGONEWS – IL QATAR-GATE NON È L’UNICA NUBE SOPRA AL CIELO DI BRUXELLES: C’È UNO SCONTRO DURISSIMO TRA CHARLES MICHEL E URSULA VON DER LEYEN, I CUI MANDATI SCADONO INSIEME A FINE 2024. I DUE SI DETESTANO DA TEMPO (REMEMBER SOFA-GATE?), MA I RAPPORTI SONO PRECIPITATI DOPO IL VIAGGIO IN CINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO – URSULA NON GRADISCE IL MOVIMENTISMO SPINTO DI MICHEL CHE STA BRIGANDO CON CINA E USA PER MANTENERE UN’EURO-POLTRONA ANCHE DOPO LA SCADENZA DEL SUO INCARICO…