DAGOREPORT

putin si aggrappa al tavolo durante l incontro con il ministro della difesa

A che Putin è la notte? Intanto si è aperto il dialogo tra Russia e Stati Uniti. Secondo: Putin sta abbassando i toni ad ogni uscita pubblica. Ha capito che andando avanti rischia di perdere davvero la guerra. Il consumismo ed edonismo occidentale è ormai entrato sotto la pelle dei suoi soldati e non hanno voglia di perdere i piaceri della vita in una guerra che non capiscono: stavano così bene con McDonald e Instagram, Gucci e Coca cola. E gli ammutinamenti si moltiplicano.

D’altra parte Putin è conscio ormai dall’arretratezza degli equipaggiamenti e degli armamenti: la capacità che hanno i droni americani di individuare al centimetro i suoi generali e falli fuori è ormai evidente ogni giorno. Così allunga nel tempo le minacce a chi vuole entrare nella Nato (faccenda per cui occorrono almeno 4 anni).

Ma il fattore che lo lascia più perplesso e abbattuto è la Cina. Xi Jinping non gli sta dando nessuna mano: anzitutto, non gli compra il petrolio. Non solo: parecchie aziende tecnologiche cinesi se ne stanno andando da Mosca.

