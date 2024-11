DAGOREPORT - NEI CORRIDOI DI VIALE MAZZINI VIENE DATA PER CERTA SIMONA AGNES ALLA PRESIDENZA RAI IN VIRTÙ DEL PRONTO SOCCORSO M5S, IN CAMBIO DEL TG3 - MA IL DO UT DES, DEFINITIVA LAPIDE PER EVENTUALI ALLEANZE COL PD, NON SARÀ IMMINENTE: PRIMA DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE DI FINE NOVEMBRE, C'E' IL VOTO DEL 17 PROSSIMO PER LA REGIONE UMBRIA - SE I GRILLINI PURI E DURI NOSTALGICI DI BEPPE-MAO, DISERTASSERO LE URNE, COME È SUCCESSO IN LIGURIA, RIUSCIREBBE CONTE A SOPRAVVIVERE ALL'ENNESINO BRUCIANTE TRACOLLO ELETTORALE A POCHI GIORNI DALLA COSTITUENTE? AH, SAPERLO...

Nei corridoi di viale Mazzini viene data per certa la nomina di Simona Agnes alla presidenza Rai in virtù del pronto soccorso in CdA del M5S, che otterrebbe in cambio la direzione del Tg3. Ma il do ut des, definitiva lapide ad ogni alleanza con il Pd di Elly Schlein, non sarà imminente: occorre aspettare l’esito dell’Assemblea Costituente del Movimento, annunciata da Giuseppe Conte per fine novembre (26 e 27).

Una volta che la pochette dal voto umano toglierà di mezzo definitivamente quel guastafeste vendi-cattivo di Grillo cassando la regola del secondo mandato, a quel punto Conte sarà libero di trasformare il movimento in un partito a sua immagine e somiglianza, svincolato da qualsiasi rapporto col Pd e libero di votare per il cartonato in gonnella sponsorizzato da Gianni Letta.

Ma gli esami non finiscono mai: prima della Costituente, ci sono altre due date che aspettano l’ex Avvocato del popolo al varco: il voto del 17 e 18 novembre per la Regione Umbria, dove nel 2019 il M5S si dovette accontentare di un misero 7,41% (rispetto alle politiche 2018 il 39% degli elettori pentastellati non andò a votare).

Ecco: se per caso i grillini puri e duri nostalgici di Beppe-Mao e di Casaleggio, sabotassero Conte disertando le urne, come è successo in Liguria, riuscirebbe il partito di Conte a sopravvivere a un altro bruciante tracollo elettorale a pochi giorni dalla Costituente?

(Gli ultimi risultati elettorali di Conte sono un fallimento dopo l’altro. Alle ultime politiche del 2022 i voti dei 5stelle si sono più che dimezzati (15,4%). Meno di un terzo degli elettori del 2018 ha confermato il voto al partito guidato questa volta da Giuseppe Conte. Un quarto si è rifugiato nell’astensione, come gli elettori della Lega,

ma 1 su 6 ha virato su FDI. Alle recenti regionali Liguria, nonostante l’arresto choc di Toti, il voto si è dimezzato: 5%.)

