Al Consiglio Europeo Draghi la fa da mattatore su inflazione e contenimento del prezzo del gas. L’incontro più ostico è stato con il premier olandese Rutte che si oppone al prezzo unico del gas (e te credo: le contrattazioni avvengono ad Amsterdam). E Draghi gli spiegato come si può ovviare ai loro mancati guadagni. Entro un mese un team si metterà al lavoro.

Quasi raggiunto un accordo per quanto attiene allo stoccaggio unico europeo per gas e petrolio al fine di calmierare il prezzo.

(ANSA) - L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per aumentare considerevolmente le importazioni in Europa di Gas naturale liquefatto (Gnl) al fine di ridurre la dipendenza dal gas russo. Lo hanno annunciato Jeo Biden e Ursula von der Leyen.

La nuova alleanza sancita tra le due sponde dell'Atlantico prevede anche l'istituzione di una task force congiunta per individuare gli interventi necessari per garantire la sicurezza energetica in Europa e trovare soluzioni per creare idrogeno politico e rinnovabile.

Sempre sul fronte energetico, il Consiglio europeo oggi deve pronunciarsi sugli interventi da mettere in campo per contenere i prezzi di petrolio e gas e il loro impatto sulle bollette dell'energia elettrica. Un'intesa appare a portata di mano per quanto riguarda gli acquisti comuni su base volontaria di gas anche al fine di ricostituire le scorte in vista della prossima stagione invernale.

Più controversa invece la questione dello sganciamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, un fronte sul quale la Spagna, insieme ad altri Paesi mediterranei, è decisa a dare battaglia e, se necessario, a imporre un veto. Tutti argomenti legati più o meno direttamente alle tensioni innescate dall'aggressione militare della Russia all'Ucraina.