DAGOREPORT – BARACK OBAMA È SERIAMENTE PREOCCUPATO CHE BIDEN BECCHI UN SONORO CEFFONE DA TRUMP – IL PRESIDENTE È DISPOSTO A FARE UN PASSO INDIETRO, MA SOLO SE ANCHE IL TYCOON RITIRA LA SUA CANDIDATURA. IL TEMPO, PERÒ, STRINGE: LA MACCHINA ELETTORALE È GIÀ PARTITA – OBAMA AVREBBE PRONTA L’ARMA DA FINE DEL MONDO: LA MOGLIE MICHELLE, MA ASPETTA CHE SIANO GLI ALTRI A FARE IL NOME…

Per Joe Biden i nodi stanno arrivando al pettine. Entro febbraio bisogna decidere che cosa fare delle candidature per le presidenziali. L’ottuagenario presidente americano, che regge l’anima con i denti, ha fatto sapere di essere disposto a ritirare la sua candidatura, ma solo se Trump fa un passo indietro (o se glielo fanno fare).

“Sleepy Joe” è seriamente preoccupato che il ritorno dell’ex puzzone della Casa Bianca metta a un rischio la democrazia statunitense e, a cascata, per tutto il mondo. Biden ritiene di essere il solo a poter fermare Trump. Non a caso, in queste ore anche il “New York Times”, ha fatto l’ennesimo appello contro il ritorno di “The Donald”: “la sua rielezione presenterebbe seri pericolo per la nostra Repubblica e per il mondo”.

Il primo appuntamento, imminente, sono i caucus dell’Iowa, ma la candidatura di Trump parte già azzoppata dai giudici di Maine e Colorado, che hanno escluso il tycoon dalle primarie.

Biden, comunque vada dall’altra parte, ha bisogno di una spintarella alla campagna elettorale: a chiederglielo è sceso in campo direttamente Barack Obama, preoccupatissimo da una batosta del Partito Democratico a novembre, come scrive il “Washington Post”. I due ne hanno parlato in vari incontri, in cui l’ex datore di lavoro di Biden ha strigliato il presidente per la struttura della campagna elettorale, e sui rischi di prendere ceffoni da Trump.

Obama, che non è mai stato convinto dell’appeal elettorale del suo ex vicepresidente (nel 2016, sponsorizzò apertamente Hillary Clinton), ha nel cassetto, pronta, l’arma che potrebbe cambiare tutti i giochi: la moglie Michelle. Piccolo problema: Obama ha un grande ascendente e carisma tra i membri del partito democratico, ma aspetta che siano gli altri a tirare fuori quel nome. Il tutto, per evitare sgarbi e imbarazzi a Biden, che da presidente uscente, come vuole la prassi, è il solo che può decidere se ritirarsi o meno

APPELLO NYT CONTRO RITORNO TRUMP, 'MINACCIA PER USA E MONDO'

(ANSA) – "La rielezione di Trump presenterebbe seri pericoli per la nostra Repubblica e per il mondo. Questo è il momento di non sedersi ma invece di impegnarsi nuovamente. Chiediamo agli americani di mettere da parte le loro differenze politiche, le lamentele e le affiliazioni di partito e di contemplare - come famiglie, come parrocchie, come consigli e club e come individui - la reale portata della scelta che faranno a novembre": con un duro editoriale il New York Times suona l'allarme per un eventuale ritorno del tycoon alla Casa Bianca, ricordando i "danni duraturi" della sua prima presidenza ma avvisando che la seconda sarebbe ben più pericolosa, senza i freni della precedente, come suggerisce il suo Project 2025.

"Trump - si legge nell'editoriale - ha dimostrato un carattere e un temperamento che lo rendono del tutto inadatto a ricoprire cariche elevate. Come presidente, ha esercitato il potere con noncuranza e spesso crudelmente, mettendo il suo ego e i suoi bisogni personali al di sopra degli interessi del suo Paese.

Ora, mentre fa nuovamente campagna elettorale, i suoi impulsi peggiori rimangono più forti che mai - incoraggiare la violenza e l'illegalità, sfruttare la paura e l'odio per consenso politico, indebolire lo stato di diritto e la Costituzione, applaudire i dittatori - e si stanno intensificando mentre cerca di riconquistare il potere. Pianifica la vendetta, con l'intento di eludere le restrizioni istituzionali, legali e burocratiche che gli hanno posto dei limiti durante il suo primo mandato", prosegue il Nyt, definendolo "un uomo che ha mostrato con orgoglio un aperto disprezzo per la legge, le tutele e gli ideali della Costituzione".

"Le incursioni di Trump negli affari esteri - mette in guardia il quotidiano - rimangono pericolosamente fuorvianti e incoerenti. Durante la sua presidenza ha mostrato una costante ammirazione per i leader autocratici - tra cui Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un - e disprezzo per i nostri alleati democratici.

Mentre era alla Casa Bianca, ha ripetutamente minacciato di lasciare la Nato, un'alleanza fondamentale per la stabilità dell'Europa che vede solo come uno strumento di drenaggio delle risorse americane; ora il sito web della sua campagna dice, senza elaborare, che intende 'completare' il processo di 'rivalutare radicalmente lo scopo e la missione della Nato".

Inoltre, prosegue il Nyt, "ha annunciato la sua intenzione di abbandonare l'Ucraina, lasciando il paese e i suoi vicini vulnerabili a ulteriori aggressioni russe. Incoraggiati da un presidente americano, i leader che governano con il pugno di ferro in Ungheria, Israele, India e altrove si troverebbero ad affrontare pressioni morali o democratiche molto minori".

Obama, preoccupato per Trump, sollecita la cerchia di Biden a sostenere la campagna elettorale

Traduzione dell’articolo di Tyler Pager per “Washington Post”

L'ex presidente Barack Obama ha sollevato dubbi sulla struttura della campagna per la rielezione del presidente uscente, discutendone direttamente con Biden e dicendo agli assistenti e agli alleati del presidente che la campagna deve avere il potere di prendere decisioni senza doverle approvare con la Casa Bianca, secondo quanto riferito da tre persone a conoscenza delle conversazioni.

Obama si è "animato" nel discutere delle elezioni del 2024 e del potenziale ritorno al potere dell'ex presidente Donald Trump, ha detto una delle persone, e ha suggerito ai consiglieri di Biden che la campagna ha bisogno di più responsabili decisionali di alto livello nel suo quartier generale di Wilmington, in Delaware, o che deve potenziare le persone già presenti. Obama non ha raccomandato persone specifiche, ma ha citato David Plouffe, che ha gestito la corsa di Obama nel 2008, come il tipo di stratega senior necessario alla campagna di Biden.

La conversazione di Obama con Biden sull'argomento ha avuto luogo durante un pranzo privato alla Casa Bianca nei mesi scorsi, come ha dichiarato una delle persone, un incontro che non è stato riportato in precedenza. Biden, che da tempo usa Obama come cassa di risonanza, ha invitato il suo ex capo a pranzo e i due hanno discusso una serie di argomenti, tra cui le elezioni del 2024.

Durante il pranzo, Obama ha sottolineato il successo della struttura della sua campagna di rielezione nel 2012, quando alcuni dei suoi più importanti collaboratori presidenziali, tra cui David Axelrod e Jim Messina, lasciarono la Casa Bianca per occuparsi dell'operazione di rielezione a Chicago.

Un approccio in netto contrasto con quello di Biden, che lascia i suoi più stretti collaboratori alla Casa Bianca anche se sono coinvolti in tutte le decisioni chiave della campagna. Obama ha anche raccomandato a Biden di chiedere consiglio agli ex assistenti della campagna elettorale di Obama, cosa che i funzionari di Biden dicono di aver fatto.

Obama è stato ancora più esplicito con persone vicine a Biden, suggerendo che la campagna deve muoversi in modo aggressivo mentre Trump sembra pronto a conquistare rapidamente la nomination repubblicana. Le sue preoccupazioni non erano legate a un momento specifico, ma piuttosto alla sua convinzione che le campagne devono essere agili in gare competitive, hanno detto le persone, che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere di conversazioni riservate.

I portavoce di Obama e della Casa Bianca non hanno voluto commentare.

Obama ha a lungo nutrito preoccupazioni sulla forza politica di Trump, dicendo a Biden, durante un altro pranzo privato l'estate scorsa, che Trump è un candidato più forte di quanto molti democratici si rendano conto. Ha citato il seguito intensamente fedele, un ecosistema mediatico conservatore favorevole a Trump e un Paese polarizzato come vantaggi per l'ex presidente nel 2024.

Obama, che gode di un grande potere all'interno del Partito Democratico, non è l'unico a preoccuparsi per i deboli numeri di Biden nei sondaggi e per la sua struttura biforcuta e poco ortodossa in campagna elettorale.

Julie Chavez Rodriguez, responsabile della campagna di Biden, si trova nel quartier generale della campagna a Wilmington, città natale di Biden, mentre i principali consiglieri politici del Presidente - Anita Dunn, Jen O'Malley Dillon, Mike Donilon e Steve Ricchetti - lavorano a più di 100 miglia di distanza, alla Casa Bianca.

Ciò significa che ogni mossa importante della campagna elettorale viene gestita prima dalla Casa Bianca, suscitando la preoccupazione di alcuni Democratici che si stanno avviando verso una competizione turbolenta che probabilmente richiederà risposte immediate a sviluppi in rapida evoluzione.

Axelrod ha detto venerdì di non poter parlare delle discussioni di Obama con Biden, ma che ogni presidente affronta la sua rielezione in modo diverso e che la struttura della campagna di Biden potrebbe ancora evolversi.

"Jim e io abbiamo iniziato a costruire la struttura a Chicago nella primavera dell'11". Il Presidente Biden ha scelto di mantenere molti dei suoi principali consiglieri politici alla Casa Bianca", ha scritto Axelrod in un messaggio di testo. "Ma per forza di cose, mi aspetto che molti di loro passino presto alla campagna elettorale".

Ma alcuni democratici che si candidano con Biden sono preoccupati. La deputata del Michigan Elissa Slotkin, in corsa per il seggio vacante al Senato del suo Stato, ha espresso agli alleati la preoccupazione di non riuscire a vincere se Biden è in cima alla lista, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con le conversazioni. Un portavoce della campagna di Slotkin ha detto che "non vede l'ora di correre con il Presidente Biden".

Oltre a sollecitare cambiamenti strutturali, il senso di urgenza di Obama per la prossima corsa presidenziale si è riflesso nella sua spinta a raccogliere fondi per l'impegno di Biden. Ha aiutato la campagna di Biden a raccogliere 4 milioni di dollari in piccole donazioni, tra cui 2,6 milioni di dollari attraverso il concorso "Meet the Presidents", in cui i donatori hanno la possibilità di incontrare Obama e Biden, hanno dichiarato i funzionari della campagna di Biden.

In una dichiarazione rilasciata quest'estate, Eric Schultz, consigliere senior di Obama, ha affermato che l'ex presidente "non vede l'ora di sostenere i Democratici su e giù per il voto il prossimo autunno, e nessuna corsa ha una posta in gioco più grande della rielezione del Presidente Biden".

"Poniamo grande enfasi sulla ricerca di modi creativi per raggiungere nuovi pubblici, in particolare strumenti che possono essere direttamente collegati alla mobilitazione degli elettori o alle attivazioni dei volontari", ha detto Schultz. "Scegliamo deliberatamente i nostri momenti perché il nostro obiettivo è spostare l'ago della bilancia".

Giovedì la campagna di Biden ha pubblicato un nuovo video di raccolta fondi con i due leader. "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per garantire che la leadership di Joe continui a guidarci in avanti", dice Obama nel video. "Sappiamo che l'altra parte non si fermerà, quindi non possiamo farlo neanche noi".

Il rapporto tra Obama e l'uomo che è stato suo vicepresidente per otto anni è complesso. I due uomini hanno sviluppato un forte rapporto di lavoro e le loro famiglie hanno legato bene, ma gli assistenti di entrambi dicono che la "bromance" descritta in alcuni resoconti della cultura pop è sempre stata un'esagerazione. Al giorno d'oggi, Biden e Obama si incontrano periodicamente e Obama rimane vicino a molti dei suoi ex collaboratori che ora lavorano alla Casa Bianca.

Alcuni alleati di Biden che hanno sentito parlare delle riflessioni di Obama sulla struttura della loro campagna elettorale sono sprezzanti, sentendosi ancora scottati dalla decisione di Obama di sostenere Hillary Clinton alle elezioni presidenziali del 2016 al posto di Biden.

La menzione di Plouffe, in particolare, irrita alcuni collaboratori di Biden di lunga data, perché è stato proprio Plouffe che Obama ha inviato ad avvertire Biden delle scarse probabilità se avesse deciso di cercare la presidenza nel 2016. "Il presidente non fu incoraggiante", ha scritto Biden nel suo libro di memorie, "Promise Me, Dad".

Gli assistenti di Biden fanno notare con amarezza che la Clinton, nonostante il sostegno di Obama, ha perso contro Trump nel 2016, una sconfitta che rimane traumatizzante per molti democratici. Plouffe ha rifiutato di commentare, ma ha detto agli amici di essersi ritirato dall'attività di campagna elettorale.

Ma anche Biden è frustrato dalla sua posizione pubblica, e spesso si lamenta dei suoi bassi numeri nei sondaggi in conversazioni private con gli assistenti. In una riunione poco prima del Giorno del Ringraziamento, ha chiesto di sapere cosa stessero facendo il suo team e lo staff della sua campagna. I bassi indici di gradimento persistono nonostante un'economia in crescita, con 216.000 posti di lavoro aggiunti a dicembre.

Poco prima della fine dell'anno, l'indice di gradimento di Biden ha raggiunto il suo minimo storico, con il 38% di approvazione del suo operato e il 58% di disapprovazione, secondo una media del Washington Post di 17 sondaggi di novembre e dicembre. Gli elettori, compresa la maggioranza dei democratici, si dicono particolarmente preoccupati per l'età di Biden e la considerano un problema maggiore per il presidente (81) che per Trump (77).

I democratici temono anche che Biden perda consensi tra gli elettori più giovani e le comunità di colore a causa della sua gestione della guerra tra Israele e Gaza. A dicembre, un sondaggio New York Times-Siena College ha rilevato che il 57% degli elettori disapprovava la sua gestione del conflitto, mentre il 33% l'approvava.

Gli assistenti di Biden, tuttavia, affermano che se Trump diventerà il candidato repubblicano, come si aspettano gli analisti di entrambi gli schieramenti, una chiara maggioranza di elettori troverà Biden preferibile, dato lo stile caotico e le tendenze antidemocratiche di Trump. E nel sondaggio Times-Siena, mentre tutti gli elettori registrati sostenevano Trump rispetto a Biden, quelli che avevano probabilità di votare preferivano Biden.

Venerdì scorso, Biden ha tenuto il suo primo evento ufficiale della campagna elettorale, recandosi a Valley Forge, in Pennsylvania, per tenere un discorso in cui ha definito Trump una minaccia per la democrazia, alla vigilia dell'anniversario dell'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Biden ha lanciato la sua campagna di rielezione ad aprile, ma finora la sua attività politica si è limitata in gran parte a raccolte di fondi e a qualche apparizione a raduni politici organizzati da gruppi esterni.

