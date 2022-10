26 ott 2022 18:54

DAGOREPORT! – COME HA REAGITO IL QUIRINALE AL DISCORSO DI GIORGIA MELONI? AL COLLE NON È PIACIUTA LA POCA CHIAREZZA SUI RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA. LA DUCETTA INSISTE NEL PARLARE DI NAZIONE, RIFERENDOSI ESCLUSIVAMENTE ALL’ITALIA, MENTRE MATTARELLA INTENDE LA PIÙ AMPIA NAZIONE EUROPEA – IL VERO TIMORE DEL COLLE È LEGATO COMUNQUE ALLA TENUTA DELL’ESECUTIVO, PER VIA DELLA "INSTABILITA'" DI SALVINI E BERLUSCONI. UNO, INSUFFLATO DA FRANCESCA VERDINI, PENSA DI ESSERE UN GRANDE LEADER. L’ALTRO, ORMAI POCO PRESENTE A SE STESSO, È SBALLOTTATO DALLA LOTTA FRATRICIDA RONZULLI-TAJANI – IL SOTTOGOVERNO DEI TROMBATI BY LICIA - IL RUOLO DELLA SOTTOVALUTATA MARTA FASCINA...