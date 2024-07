4 lug 2024 17:04

DAGOREPORT! C’È MOLTO MALCONTENTO NEL CORPO DIPLOMATICO ITALIANO. SOTTO PROCESSO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA, RICCARDO GUARIGLIA: IN UN ANNO SONO SALTATI TRE DIPLOMATICI IN MENO DI UN ANNO. PRIMA HANNO SCARICATO SU TALÒ LO SCHERZO TELEFONICO DEI DUE COMICI RUSSI ALLA DUCETTA, POI HANNO MANDATO VIA LUCA FERRARI. E ORA HANNO FATTO FUORI ANCHE IL DIRETTORE PER IL MEDIORIENTE DEL MINISTERO, ALFREDO CONTE. LA SUA COLPA? AVER MESSO IN UN REPORT, NERO SU BIANCO, LA SEGNALAZIONE DEGLI AMERICANI SULLA NAVE CINESE PIENA DI DRONI DESTINATI AD HAFTAR IN LIBIA. LA MELONI SI E’ INCAZZATA E…