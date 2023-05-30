IL DELITTO PAGA! (CASAMONICA TORNA, TUTTO E’ PERDONATO!) – VALERIO CAROCCI, IL CAPATAZ DEL CINEMA AMERICA, CHE HA OCCUPATO PER SEI ORE IL CAMPIDOGLIO, STRILLANDO E TELEFONANDO ALLA QUALUNQUE, DA FRANCESCHINI A ELLY SCHLEIN, FINO A QUANDO È INTERVENUTA LA DIGOS (SIC!), HA VINTO: DOMANI, SE LA COMMISSIONE CULTURA DARA’ PARERE FAVOREVOLE, IL PRINCIPE ROSSO SUL PISELLO AVRA’ IN AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA BANDO, PER LE SUE TRE ARENE 250MILA EURO (NE PRETENDEVA 300MILA, COME AI TEMPI DELLA SUA STRETTA AMICIZIA CON ZINGARETTI, FU PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO)…

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politica

MICHELE SERRA HA PROBLEMI CON LA MEMORIA O È SOLO "FAZIOSO"? – L’EDITORIALISTA DI “REPUBBLICA”, AUTORE DI “CHE TEMPO CHE FA”, SOSTIENE CHE FAZIO “HA SEMPRE LAVORATO IN AUTONOMIA E NON HA DEBITI POLITICI DA SALDARE”. MA BASTA FARE UN BREVE RIPASSINO DELLA CARRIERA DI FABIOLO, DA SEMPRE ORGANICO AL PD, PER DIMOSTRARE IL CONTRARIO - L’APOTEOSI DEL 2001, QUANDO, AL COMIZIO FINALE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI D'ALEMA, A GALLIPOLI, FAZIO SI RIVOLSE AL LIDER MAXIMO COSÌ: “SONO LA TUA IVA ZANICCHI”; “MI DISPIACE NON POTERTI VOTARE PERCHÉ NON SONO DI QUESTO COLLEGIO, MA…” - VIDEO

BELL’AFFARE, ‘STA FUSIONE FIAT-PEUGEOT: IN STELLANTIS COMANDANO SOLO I FRANCESI – IL GRUPPO AUTOMOBILISTICO INAUGURA LA SUA PRIMA GIGAFACTORY (IN JOINT VENTURE CON MERCEDES E TOTAL) A DOUVRIN, NELLA PERIFERIA DI LENS, NORD DELLA FRANCIA. IL NUOVO MEGA-IMPIANTO, PARTE DELLA STRATEGIA EUROPEA PER STACCARSI DAL MONOPOLIO CINESE, PRODURRÀ 800MILA BATTERIE ALL’ANNO E IMPIEGHERÀ, A REGIME, 2MILA DIPENDENTI. UN’ALTRA FABBRICA È GIÀ PREVISTA IN GERMANIA. E L’ITALIA? ARRANCA E RISCHIA DI RIMANERE AL PALO…

FLASH! LA TERZA RATA DEL PNRR È COME GODOT: LA ASPETTIAMO MA NON ARRIVA MAI. A BLOCCARE I FONDI EUROPEI NON C’È SOLO L’ANNOSA QUESTIONE DELLE CONCESSIONI BALNEARI MA ANCHE LA RIFORMA DEL CATASTO. IL VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA, IL MELONIANO MAURIZIO LEO, HA RIFILATO UN CEFFONE A BRUXELLES SOSTENENDO CHE “LE RENDITE CATASTALI NON SI TOCCANO”. E, PER QUANTO GENERICHE “FONTI UE” ABBIANO SUSSURRATO ALL’ANSA CHE LA RIFORMA DEL CATASTO NON SIA “UNA CONDIZIONE PER L’ESBORSO DEI FONDI”, A BRUXELLES STANNO FRULLANDO GLI ZEBEDEI PER I TONI PERENTORI DEL GOVERNO ITALIANO…