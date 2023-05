FLASH! LA TERZA RATA DEL PNRR È COME GODOT: LA ASPETTIAMO MA NON ARRIVA MAI. A BLOCCARE I FONDI EUROPEI NON C’È SOLO L’ANNOSA QUESTIONE DELLE CONCESSIONI BALNEARI MA ANCHE LA RIFORMA DEL CATASTO. IL VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA, IL MELONIANO MAURIZIO LEO, HA RIFILATO UN CEFFONE A BRUXELLES SOSTENENDO CHE “LE RENDITE CATASTALI NON SI TOCCANO”. E, PER QUANTO GENERICHE “FONTI UE” ABBIANO SUSSURRATO ALL’ANSA CHE LA RIFORMA DEL CATASTO NON SIA “UNA CONDIZIONE PER L’ESBORSO DEI FONDI”, A BRUXELLES STANNO FRULLANDO GLI ZEBEDEI PER I TONI PERENTORI DEL GOVERNO ITALIANO…