IL DELITTO PAGA! (CASAMONICA TORNA, TUTTO E’ PERDONATO!) – VALERIO CAROCCI, IL CAPATAZ DEL CINEMA AMERICA, CHE HA OCCUPATO PER SEI ORE IL CAMPIDOGLIO, STRILLANDO E TELEFONANDO ALLA QUALUNQUE, DA FRANCESCHINI A ELLY SCHLEIN, FINO A QUANDO È INTERVENUTA LA DIGOS (SIC!), HA VINTO: DOMANI, SE LA COMMISSIONE CULTURA DARA’ PARERE FAVOREVOLE, IL PRINCIPE ROSSO SUL PISELLO AVRA’ IN AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA BANDO, PER LE SUE TRE ARENE 250MILA EURO (NE PRETENDEVA 300MILA, COME AI TEMPI DELLA SUA STRETTA AMICIZIA CON ZINGARETTI, FU PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO)…-