DEMOCRATICA MA ALLERGICA ALLE DOMANDE – ELLY SCHLEIN È SEGRETARIA DEL PD DA QUASI UN MESE E ANCORA NON SI È MAI PRESENTATA IN CONFERENZA STAMPA: NON SI SOTTOPORRÀ ALLE DOMANDE DEI CRONISTI NEMMENO OGGI, QUANDO ANNUNCERÀ LA NUOVA SEGRETERIA CON UNA DIRETTA INSTAGRAM – ELLY HA FORSE PAURA DI SCIVOLARE IN QUALCHE GAFFE? DI SICURO, NON È ANCORA PADRONA DELL’ARTE DEL “PUBLIC SPEAKING”, TANT’È CHE, COME DAGO-RIVELATO, STA FREQUENTANDO UNA SCUOLA DI RETORICA TENUTA DA UN ATTORE EMILIANO…