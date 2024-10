I DEMOCRATICI NON SANNO PIÙ CHI CHIAMARE PER SOSTENERE KAMALA HARRIS – BARACK OBAMA STA FACENDO IL GIRO DELLE SETTE CHIESE PER SOSTENERE LA “SUA” CANDIDATA - AD ATLANTA L’EX PRESIDENTE È SALITO SUL PALCO DAVANTI A 23MILA PERSONE PER SVELENARE CONTRO TRUMP: “NON ABBIAMO BISOGNO DI UN ASPIRANTE DITTATORE”. POI IN SUCCESSIONE SAMUEL L. JACKSON E SPIKE LEE E, INFINE, BRUCE SPRINGSTEEN CHE HA REGALATO AL POPOLO DI OBAMA TRE CANZONI IN VERSIONE ACUSTICA – E OGGI È IL TURNO DI BEYONCÉ IN TEXAS… VIDEO

Il primo presidente afroamericano della storia Usa e la donna che fra 12 giorni potrebbe infrangere il soffitto di cristallo ed entrare alla Casa Bianca sono insieme sul palco, è la prima volta che accade da quando il 21 luglio Kamala Harris ha annunciato che avrebbe corso per la nomination democratica. Di quella discesa in campo, Barack Obama è stato il regista occulto, quel che a mezza bocca dicono i consiglieri di Biden ancora non del tutto allineati – registrava il sito Axios – con il mondo di Kamala Harris.

Per l’esordio hanno scelto Atlanta e lo stadio James R. Hallford della Georgia State College Perimeter. E sono le 8:20 di una serata con temperature da fine estate quando la vicepresidente – concluso il suo intervento – chiama sul palco Barack Obama. I due si abbracciano, poi camminano a destra e a sinistra sul palco prima di scendere per un bagno di folla, fra selfie e foto.

[…] ci sono 23mila persone dicono dal team Harris, il più grande rally in questo ciclo elettorale. Il parterre è di primissimo piano. Samuel L. Jackson, Spike Lee, i senatori Warnock e Ossoff e Tyler Perry. Il ritornello è l’invito a «votare subito», a garantire un’affluenza record perché – dice proprio Warnock – le elezioni «passano dalla Georgia, qui si vincono e si perdono».

Fra loro spicca Bruce Springsteen, 75 anni, che regala al popolo di Obama tre canzoni in versione acustica: Promised Land, Land of Hope and Dreams a Dancing in The Dark. Lascia anche il suo endorsement pieno a Harris: voglio un presidente che rispetti la Costituzione e lo stato di diritto, combatte per il diritto delle donne di scegliere e costruisca un’economia per tutti, dice il Boss, che prosegue.

«C’è solo un candidato che sostiene questi cari principi: Kamala Harris. Corre per essere 47° presidente, Donald Trump corre per essere un tiranno americano. Non conosce il Paese, la sua storia e non sa cosa significa essere profondamente americano».

L’accoglienza al rocker è forte, ma quello che ha davanti non è il suo pubblico […] Ci sono due donne bianche che cantano le sue canzoni, ma per i più giovani, soprattutto afroamericani, è un’altra epoca, lontana. […]

Con il tempo che corre veloce verso il 5 novembre a ogni giorno riempito di appuntamenti elettorali è tempo per Harris di accelerare e usare tutte le frecce del suo arco. Obama è la più appuntita, oggi in Texas farà capolino Beyoncé, nel weekend in Michigan, Michelle Obama.

[…] Sono quasi le 7 quando Bruce Springsteen fa il suo ingresso sul palco con la chitarra a tracolla.

«È un veterano delle campagne», scherza un membro del team locale di Harris. Ha fatto più comizi lui di Kamala. È dal 2004 che il Boss è in prima linea e quest’anno nemmeno è difficile capire quale sarà il suo compito: parlare alla classe media che sente il peso dell’inflazione e rivolgersi soprattutto all’elettorato bianco della Rust Belt orfano di Biden - e del suo pedigree di uomo vicino al sindacato e garante della working class - e che vede in Harris una candidata dal profilo progressista.

Il Boss e l’abbraccio con Obama e la prima donna black in corsa per la Casa Bianca ricorda la grande coalizione delle diversità che, quando regge porta i democratici alla vittoria. Lo dice la storia dei trionfi di Obama e di Biden. Arriva la sera, le luci illuminano il palco quando arriva Kamala Harris. Il Boss ha dato, oggi tocca a Beyoncé.

