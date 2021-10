COMUNICARE CON I FATTI - “IL GIORNALE” IN LODE DELLO "STILE DRAGHI": “NON APPARE MAI NEI TALK SHOW, NON TWITTA, NON POSTA, NON HA ROCCHI CASALINI CHE NE AMPLIFICANO L’EGO. EPPURE IL SUO GRADIMENTO È AL 67%. COME FA AD ESSERE POPOLARE SE EVITA CON CURA LA TV, IL MEDIUM POPOLARE PER ECCELLENZA? MA FORSE LA DOMANDA È UN'ALTRA, OPPOSTA: NON È CHE È GRADITO PROPRIO PERCHÉ EVITA CON CURA I SALOTTI TELEVISIVI?”