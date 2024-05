ARTICOLI CORRELATI

(ANSA) - "E Pucciarelli? E Calenda? E il Corriere? E la Gruber? E Gramellini? E Repubblica? E gli indignati? E quelli che Vannacci omofobo'??". Lo scrive sui social Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle Europee, commentando la notizia del duro attacco di Papa Francesco contro la presenza di omosessuali nei seminari e contro l'eccesso di "frociaggine".

PILLON, STANDING OVATION PER IL PAPA, ORA TUTTI A FARSI BENEDIRE

(ANSA) - "Standing ovation per il papa. Era ora. Absit iniuria verbis. Giusto pochi giorni prima del Pride. E adesso tutti a farsi benedire". Così su X l'ex senatore della Lega, Simone Pillon, commenta le parole che papa Francesco avrebbe pronunciato contro i gay durante una riunione a porte chiuse con i vescovi.

MARRAZZO (PARTITO GAY), IL PAPA DISCRIMINA, TOGLIERE L'8X1000

(ANSA) - "Il Papa arretra sui diritti Lgbt+ e discrimina i seminaristi gay, sino ad oggi il Papa aveva dichiarato, o almeno fatto intendere, che se un prete rispettava il voto di castità il suo orientamento sessuale non era un problema. Invece, oggi oltre ad usare la 'parola frociaggine', come riportato dai media, sembra che abbia anche indicato di vietare l'ingresso ai nuovi seminaristi gay".

Lo dichiara Fabrizio Marrazzo Portavoce Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale "Ricordiamo che i seminari sono finanziati anche con i soldi dei contribuenti italiani ed anche il clero è pagato anche con l'8X1000, pertanto se tale dichiarazione discriminatoria verrà confermata dalla Chiesa, chiediamo che il Governo blocchi i fondi dell'8x1000 alla chiesa Cattolica.

Inoltre, vorremmo capire come verranno identificati i seminaristi gay, faranno perquisizioni? utilizzeranno la santa inquisizione? o sottoporranno i preti alle hits di canzoni di cantanti Lgbt+ per vedere le loro reazioni? tutto questo oltre che discriminatorio è anche ridicolo".

"Purtroppo l'Italia tutta sta andando indietro, anche questo Governa arretra sui diritti, con il pdl della Lega che vuole bloccare i corsi contro le discriminazioni verso Lgbt+ nelle scuole, il Governo che non firma la mozione UE contro l'omobitransfobia.

Per questo, come Partito Gay Lgbt+, continuiamo a resistere e lavorare per il referendum sul matrimonio Lgbt+, partendo dal sostegno della regione Sardegna, grazie all'impegno della presidente Todde, che con altre 4 regioni consentirà un referendum nazionale, per mostrare che come dice anche il Censis, oltre il 65% degli Italiani è favorevole ad estendere diritti alle persone Lgbt+ e non vuole indietreggiare", conclude Marrazzo.

Estratto dell’articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Era dai tempi in cui Sarri lo gridò a Mancini che nell’arena pubblica non risuonava più la parola «frocio».

Persino Vannacci se n’è sempre tenuto prudentemente alla larga, ricorrendo a una serie impressionante di circonlocuzioni e di sinonimi. Papa Francesco l’avrebbe reintrodotta ai disonori delle cronache nella versione sostantivata: «frociaggine».

[…] È opinione comune che Bergoglio stia alla raffinatezza intellettuale del suo predecessore Ratzinger come un lottatore di wrestling a un ballerino classico, ma forse stavolta ha esagerato […].

[…] la «frociaggine» e i suoi derivati fanno sempre più fatica a trasformarsi da pregiudizio pensato a parola pronunciata. Per riuscire a superare il muro del suono hanno bisogno di eludere i filtri creati dal buonsenso e dal buongusto, cioè dalle sensibilità che si sono andate affermando negli ultimi decenni. Il fatto che a compiere questo salto mortale sia stata proprio la voce del Papa mette addosso un po’ di sgomento e tanta malinconia. Se fosse vero, potremmo solo augurargli che Bombolo, dal Paradiso, interceda per lui.

L’IMBARAZZO IN VATICANO PER LA NUOVA GAFFE E C’È CHI SOSPIRA: «NON SI TIENE»

Estratto dell’articolo di Gian Guido Vecchi per il “Corriere della Sera”

Chissà se qualcuno avrà trovato il coraggio di farglielo notare. Il problema, nel bene e talvolta anche nel male, è che Bergoglio è imprevedibile. Nei discorsi pubblici, a Roma come durante viaggi, è spesso quando alza lo sguardo dal testo scritto che Francesco dice le cose più interessanti. O imbarazzanti, secondo i casi.

Certo è difficile. «Non si tiene», c’è chi sospira ai piani alti della Santa Sede. Chiaro che l’uscita sulla «frociaggine» sia stata accompagnata da un silenzio tombale. Si nota un certo nervosismo. I gendarmi vaticani, ieri, hanno fatto cordone per evitare che i giornalisti avvicinassero il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, che andava a celebrare una Messa a Santa Maria Maggiore.

Certo, nessuno mette in dubbio che si sia trattato solo di una gaffe , per quanto spiacevole. Francesco è la stessa persona che stupì il mondo, pochi mesi dopo l’elezione, dicendo: «Chi sono io per giudicare un gay?». Il Papa che ha fatto aiutare e ricevuto in Vaticano le trans di Torvajanica ridotte alla fame dalla pandemia perché, con il confinamento da Covid, erano spariti i clienti. E certo non ha cambiato idea […]

È evidente che talvolta inciampi in un italiano un po’ creativo […]. Qualche anno fa gli capitò un incidente simile, sempre in tema di omosessualità: disse che se un ragazzo è incerto sul proprio orientamento potrebbe avere bisogno di un sostegno «psichiatrico», con relativo strascico di polemiche […].

Resta il fatto che il suo stile comunicativo, così quotidiano ed efficace, lo espone a rischi e gli ha creato dei problemi. E pazienza quando disse «non siate zitellone» alle suore salesiane. O che va bene i figli, ma i cristiani non devono farne «come conigli». Nel commentare la strage terroristica nella redazione di Charlie Hebdo , disse che non si può uccidere in nome di Dio ma nemmeno insultare la religione degli altri, e poi aggiunse: «Se uno dice una parolaccia contro la mia mamma, lo aspetta un pugno».

L’ultima volta è accaduto all’Arena di Verona, il 18 maggio, durante l’incontro per la pace. Ha raccontato una storiella su un negoziante alle prese con un cliente che gli urlava contro «e quando quello ha finito di gridare, gli ha detto: Ma va’ a…». Attimo di panico, finché ha concluso: «...a spasso!». Risate generali, qualche volto irrigidito.

Oltretevere dicono gli siano scappate espressioni un po’ forti anche in privato. Ma non è solo questo. Si avvertono malumori. Perché il tema dell’ammissione degli omosessuali nei seminari dovrebbe essere approfondito in uno dei dieci gruppi di lavoro collegati al prossimo Sinodo […]

