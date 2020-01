DITECI PERCHE’ LA FRANCIA HA FATTO GUERRA A GHEDDAFI - “LE MONDE” TORNA A OCCUPARSI DELL’INCHIESTA GIUDIZIARIA, CHE VA AVANTI DA SEI ANNI, SUI PRESUNTI FINANZIAMENTI LIBICI ALLA CAMPAGNA PRESIDENZIALE DI NICOLAS SARKOZY: “GLI INQUIRENTI HANNO ATTENTAMENTE RICOSTRUITO I NUMEROSI VIAGGI A TRIPOLI DI CLAUDÉ GUEANT E BRICE HORTEFEUX, DUE FEDELISSIMI DELL'EX PRESIDENTE, A VOLTE SENZA MISSIONE UFFICIALE…”

(ANSA) - "La giustizia dinanzi ai misteri dei soldi libici": a pochi giorni dalla conferenza internazionale sulla Libia in programma domenica a Berlino, Le Monde torna a puntare i riflettori sull'annosa inchiesta giudiziaria relativa ai presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy. "Da sei anni - scrive Le Monde - la giustizia indaga su eventuali versamenti da parte del clan di Gheddafi per la campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy nel 2007. Tra le affermazioni di persone vicine all'ex dittatore e le smentite dei sarkozysti", il giornale fa dunque il punto sull'inchiesta in corso, in un lungo articolo con apertura in prima pagina.

Tra l'altro, sottolinea Le Monde, "gli inquirenti hanno attentamente ricostruito i numerosi viaggi a Tripoli di Claudé Gueant e Brice Hortefeux (due fedelissimi dell'ex presidente,ndr.), a volte senza missione ufficiale". L'inchiesta,, scrive, tra l'altro, il giornale, ha inoltre "permesso di tracciare il percorso dei soldi liquidi, ma senza dimostrare che Nicolas Sarkozy ne abbia beneficiato".