DITTATORI DI UN CERTO TENORE – DANIEL ORTEGA HA DECISO: SARÀ IL FIGLIO LAUREANO A SUCCEDERGLI COME PRESIDENTE DEL NICARAGUA. IL RAMPOLLO GIÀ SVOLGE DI FATTO LE FUNZIONI DI MINISTRO DEGLI ESTERI, ANCHE SE IL SUO INCARICO UFFICIALE È “CONSIGLIERE PRESIDENZIALE PER GLI INVESTIMENTI”. INFATTI DI RECENTE HA FIRMATO L’ACCORDO CON LA CINA PER LA “VIA DELLA SETA” – TENORE FRUSTRATO CON LA PASSIONE PER PUCCINI, LAUREANO È IL VOLTO “PULITO” DELLA FAMIGLIA, NON AVENDO DATO L’ORDINE DI SPARARE SUGLI STUDENTI COME I GENITORI…

Paolo Manzo per "il Giornale"

laureano ortega

Il futuro dittatore del Nicaragua parla benissimo italiano, guida una Porsche Carrera 911, indossa orologi da 40mila euro, è un tenore frustrato amante di Puccini e firma sempre più spesso gli accordi internazionali «pesanti» per conto della dittatura guidata dai suoi genitori.

Tra i 9 figli del matrimonio del satrapo Daniel Ortega con Rosario Murillo, è il 40enne Laureano il delfino designato a succedere al padre presidente. Il 9 dicembre è stato proprio Laureano a firmare il ripristino dei rapporti con la Repubblica popolare cinese, insieme al viceministro degli Affari esteri di Pechino, Ma Zhaoxu.

laureano ortega all'opera

E prima era stato sempre lui a volare in Russia per parlare di aiuti militari. Poche ore prima che suo padre entrasse in carica per il quarto mandato consecutivo, qualche settimana fa, Laureano ha firmato l'accordo del Nicaragua per la «Via della Seta» con Cao Jianming, l'inviato speciale del presidente Xi Jinping.

daniel ortega rosario murillo

L'incarico ufficiale attuale del sesto figlio della coppia Ortega-Murillo è appena quello di «consigliere presidenziale per gli investimenti», ma i suoi genitori lo hanno già scelto come successore, pessima notizia per il futuro della democrazia.

laureano ortega

Il rampollo ha forti legami con l'Italia. Da tenore ha partecipato a corsi con diversi insegnanti di canto, tra cui il soprano Lucetta Bizzi e il baritono Claudio Ottino, e ha frequentato masterclass presso i Conservatori Luigi Boccherinidi Lucca, Giuseppe Verdi di Milano e presso l'Accademia della Fondazione Festival Puccini, a Torre del Lago.

daniel ortega con jacopo sipari

Un'inchiesta di Articolo 66 ha stabilito che Laureano ha speso circa 250mila eu ro per pagare biglietti aerei, stipendi, vitto e alloggio ai maestri italiani invitati a feste pucciniane da lui organizzate. Sino a qualche anno fa, si pensava che il successore di Daniel sarebbe stata sua moglie ma l'ipotesi è svanita. La first lady non crea consensi, soprattutto dopo la ribellione del 2018, una _ sconfitta personale per lei, accusata da più ong di crimini contro l'umanità insieme al marito.

laureano ortega

Laureano invece è «pulito», non avendo dato l'ordine di sparare sugli studenti come i geni tori. Ricopre già di fatto la funzione di ministro degli Esteri, curando direttamente gli interessi in Russia, Cina e Medio Oriente, do ve ci sono i soldi di cui il regime sandinista ha disperatamente bi sogno. Contrariamente al padre, che veste male con giacche con sunte, Laureano indossa abiti raffinati che nascondono un braccio sinistro completamente tatuato, indossa Rolex da oltre 40mila eu ro e ama strafogarsi di caviale beluga nero. Un dittatore gourmet.

rosario murillo daniel ortega laureano ortega si vaccina rosario murillo daniel ortega laureano ortega. fidel castro daniel ortega. laureano ortega. daniel ortega rosario murillo