21 set 2022 16:43

UNA DOMANDA SEGNATA DAL DESTINO BATTE NEL CIELO DELLA NOSTRA PATRIA: LA RICONOSCETE DALLE TETTE CHE DALL’ALTOPIANO GUARDAN IL MARE? HA POLEMIZZATO CON CHIARA FERRAGNI ("LE VITE DELLE PERSONE NON SONO STORIE INSTAGRAM) ED E’ INCAPPATA IN UNA GAFFE DA RIDERE SU BUD SPENCER "CHE NON E' ITALIANO". PER ANDREA SCANZI HA "LA PREPARAZIONE CULTURALE E STORICA DEI GORMITI". DI CHI SI TRATTA? – VIDEO