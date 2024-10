DONALD, FACCE BALLA’ – DURANTE IL COMIZIO A OAKS, IN PENNSYLVANIA, TRUMP SI È STUFATO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL PUBBLICO E HA BALLATO PER 40 MINUTI – IN SOTTOFONDO GLI ORGANIZZATORI HANNO SPARATO A TUTTO VOLUME MUSICA DI OGNI TIPO: DAGLI ABBA AD ADELE, PASSANDO PER AEROSMITH, FOO FIGHTERS, GUN’S N’ ROSES, L'AVE MARIA DI SCHUBERT E UNA CANZONE DI BOCELLI - VICINO AL TYCOON LA GOVERNATRICE DEL SOUTH DAKOTA, KRISTI NOEM, SORRIDEVA IMBARAZZATA... – VIDEO

I don’t think these gummies worked. 40 minutes later… pic.twitter.com/nnsdH2rR41 — YS (@NYinLA2121) October 15, 2024

Estratto dell’articolo di Andrea Marinelli per www.corriere.it

kristi noem donald trump foto lapresse 1

Sono dieci anni che Donald Trump tiene comizi fuori dal comune, eppure riesce ancora a sorprendere spettatori, analisti e giornalisti che lo seguono in giro per l’America. Ieri sera a Oaks, Pennsylvania, lo Stato più decisivo dell’Unione, il candidato repubblicano ha interrotto il town hall meeting – una forma di comizio che prevede domande dal pubblico – mettendosi a fare il dj e a «ballare» per 39 minuti. «Basta con le domande», ha detto a un certo punto, dopo che due spettatori si erano sentiti male ed era servito l’intervento dei medici. «Mettiamoci ad ascoltare musica, chi diavolo vuole sentire altre domande?».

donald trump foto lapresse 1

E così ha oscillato sul palco, ha accennato passi di danza, ogni tanto si è fermato per dire qualche parola, ha stretto mani, ma soprattutto si è concentrato sull’ascolto di nove canzoni della playlist che cura personalmente – spesso è una sorta di revival anni 70/80/90, a ricordare i fasti passati dell'America – aggirando o ignorando le restrizioni imposte dai musicisti che non vogliono avere niente a che fare con lui. La lista è lunga, e va dagli Abba ai White Stripes, passando per Adele, Aerosmith, Celine Dion, Foo Fighters, Gun’s N’ Roses, Linkin Park, Ozzy Osbourne, Tom Petty e così via.

donald trump foto lapresse

Tutto a Oaks è cominciato con la prima emergenza medica, quando il pubblico ha iniziato a cantare God Bless America e Trump ha chiesto al suo staff di mandare l’Ave Maria di Schubert, suonata giusto una settimana fa al comizio di Butler, sempre in Pennsylvania, in ricordo del pompiere morto durante l’attentato.

L’ex presidente è rimasto immobile, le braccia lungo i fianchi, salutando di tanto in tanto qualcuno fra il pubblico, mentre vicino a lui la governatrice del South Dakota Kristi Noem sorrideva con un po’ di imbarazzo. La scena si è ripetuta qualche minuto dopo, al secondo svenimento, quando il secret service ha negato l'apertura delle porte per motivi di sicurezza. [...] E così è stato il turno di Time to Say Goodbye, titolo inglese di Con te partirò di Andrea Bocelli.

kristi noem donald trump foto lapresse

Dalla playlist dell'ex presidente – che dicono adori fare il dj a bordo del suo aereo o per gli ospiti di Mar-a-Lago, usando il proprio iPad – è poi partita It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown, quindi ha deciso di scaldare la folla. «Che mi dite di questa? Metterò Ymca», ha detto, proponendo un classico dei suoi comizi (qui uno dei primi, nel 2015 in New Hampshire: la musica era già allora un elemento centrale dello show)[...]

kristi noem donald trump foto lapresse 2

Di tanto in tanto, prima di andarsene, il candidato repubblicano ha pronunciato qualche parola chiave della sua campagna elettorale: «Queste», ha detto a un certo punto, «sono le elezioni più importanti nella storia del nostro Paese». Gli ultimi pezzi sono stati Hallelujah di Rufus Wainwright – «alza il volume, gran pezzo», ha detto – e Nothing Compares 2 You di Sinéad O’Connor, poi An American Trilogy di Elvis Presley, Rich Men North of Richmond di Oliver Anthony, November Rain dei Guns N’ Roses e infine Memory del musical Cats, che ha accompagnato il pubblico verso l’uscita. [...]