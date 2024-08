DOPO LE BORDATE DI CONTE CHE NON LO VUOLE NEL CAMPO LARGO, RENZI RISPONDE AL VELENO: “NOI STIAMO DALLA PARTE DI KAMALA HARRIS SENZA SE E SENZA MA. CI AUGURIAMO CHE TUTTO IL CAMPOLARGO SIA DALLA PARTE DEI PROGRESSISTI CONTRO I SOVRANISTI" – POI PUNGE ANCORA PEPPINIELLO PER LE SUE AMBIGUITA’ SU TRUMP E LA GUERRA IN UCRAINA: 'NON FACCIAMO DECIDERE GOVERNI AGLI USA, NE' A MOSCA. L'ATTENZIONE DI CONTE ALLE QUESTIONI DI POLITICA ESTERA È MERITEVOLE DI UN APPROFONDIMENTO TRASPARENTE E RIGOROSO”

renzi conte

(ANSA) "L'attenzione di Giuseppe Conte alle questioni di politica estera è meritevole di un approfondimento serio, trasparente e rigoroso. Per la nostra idea di centrosinistra il rapporto con gli americani non è in discussione". Così il leader Iv Matteo Renzi. "Non facciamo scegliere i governi a Washington - aggiunge - ovviamente, e ancora più ovviamente non lasciamo che sia Mosca a decidere per noi.

Quanto alla politica americana tra Trump e Harris noi non abbiamo dubbi: stiamo dalla parte dei democratici americani, di Kamala senza se e senza ma. Ci auguriamo che tutto il campolargo sia dalla parte dei progressisti contro i sovranisti".

MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME LUKAKU E IBRA

